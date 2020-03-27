【全球放水】Ｇ２０承諾不惜一切代價抗疫，將啟動５萬億美元計劃

《經濟通通訊社２７日專訊》二十國集團（Ｇ２０）領導人召開特別峰會後發布聯合聲明，
承諾啟動５萬億美元的經濟計劃，不惜一切代價抗疫及其造成的經濟損失。
Ｇ２０亦承諾共同努力增加對疫苗及藥物研發資金的投入，同時加強對數碼技術及醫療科學
的合作。
今次特別峰會以視像會議形式進行，中美等國、世衞、世銀、世界貨幣基金組織、世界貿易
組織、聯合國等領導人亦有參與。（ａｌ）
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