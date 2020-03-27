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27/03/2020 13:15

【全球放水】佩洛西敦促眾議員勿拖延表決，最遲周六敲定刺激法案

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據路透社引述眾議員迪恩指，民主黨黨員周四（２６日）下午
舉行持續兩小時的電話會議，眾議院議長佩洛西會上敦促眾議員，不要採取任何推遲舉動表決經
濟刺激法案，並希望周五（２７日）完成表決，最遲亦要於周六（２８日）敲定。
　　她又指辯論將於周五上午開始，會議上每個人都知道該做什麼，就是必須救濟美國國民。而
如果眾議院支持該法案，總統特朗普將簽署法案為法律，當局將最快三周內向國民直接派發現金
。（ａｌ）

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