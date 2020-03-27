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27/03/2020 13:30

【新冠肺炎】安倍指封鎖東京將嚴重影響經濟，暫不會宣布緊急狀態

　　《經濟通通訊社２７日專訊》日本首相安倍晉三今日表示，考慮到東京在國內的關鍵地位和
龐大人口，如果作出封鎖將對經濟造成嚴重影響，目前不需要宣布緊急狀態。
　　另外日本央行新任審議委員安達誠司表示，日本央行提供充足的流動性，是應對疫情更好的
方法，而不是調整利率目標。央行必須準備於下月份採取更多措施，但目前未有需要。
　　他又指，央行有在進一步減息的空間，當前應該幫助企業解決資金緊缺的問題，央行或會增
加購買ＥＴＦ及政府債券。（ａｌ）

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