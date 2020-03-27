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27/03/2020 15:59

【大熊來了】聯合國料疫情致全球２５００萬人失業，遠超早前預期

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聯合國機構國際勞工組織（ＩＬＯ）就業政策司司長李相憲
周四（２６日）表示，疫情導致全球工作崗位減少２５００萬個，遠超早前預期，聯合國將於
下周發布最新預測。
　　聯合國早前估計疫情令全球失業人數增加５３０萬至２４７０萬人，並已試圖將暫時性失業
造成的大規模衝擊納入預測，但波動幅度比預期更大，而２００８年金融危機僅造成全球失業人
口增加２２００萬。（ａｌ）

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