美高梅中國去年純利升８１％至１９﹒３億，派末期息８﹒３仙

《經濟通通訊社２７日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布截至２０１９年１２月３１日
止之年度純利１９﹒３１億元升８１﹒３４％；每股盈利為５０﹒８仙升８０﹒７８％；派末期
息８﹒３仙。
期內，公司經營收益為２２７﹒６５億元升１８﹒５６％；經營利潤為２９﹒６３億元升１
﹒０６５倍；經調整ＥＢＩＴＤＡ為６１﹒８３億元升２７﹒８２％。（ｕｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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