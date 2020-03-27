美高梅中國去年純利升８１％至１９﹒３億，派末期息８﹒３仙

《經濟通通訊社２７日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布截至２０１９年１２月３１日

止之年度純利１９﹒３１億元升８１﹒３４％；每股盈利為５０﹒８仙升８０﹒７８％；派末期

息８﹒３仙。

期內，公司經營收益為２２７﹒６５億元升１８﹒５６％；經營利潤為２９﹒６３億元升１

﹒０６５倍；經調整ＥＢＩＴＤＡ為６１﹒８３億元升２７﹒８２％。（ｕｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

