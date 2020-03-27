  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2020 09:36

《中資異動》李寧飆８％，去年多賺１﹒１倍末期息１５﹒４７分

　　《經濟通通訊社２７日專訊》李寧（０２３３１）現價升７﹒９８％，報２１﹒６５元，破
五十天線（２２﹒１０２元）及二百五十天線（２０﹒６１４元），盤中高見２２﹒４５元；成
交約２９５萬股，涉資６３９７萬元，主動買盤６０％。
　　該公布去年底止全年業績。期內總收入按年升３２％至１３８﹒７億元人民幣；期內毛利約
６８﹒１億元人民幣增約３４﹒７％；期內股東應佔溢利１４﹒９９億元人民幣增約１１０％。
每股盈利６１﹒９４分人民幣，派末期息１５﹒４７分人民幣。
　　現時，恆生指數報２３７１９點，升３６７點或升１﹒５７％，主板成交９７﹒６８億元。
國企指數報９６２１點，升１７３點或升１﹒８４％。
　　上證綜合指數報２７８６點，升２１點或升０﹒７９％，成交２１３﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２６７點，升１１１點或升１﹒１０％，成交３７５﹒３２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　（０２３３１）　　２１﹒６５元　　　升７﹒９８％
　　申洲國際（０２３１３）　　８４﹒５５元　　　升６﹒４２％
　　特步國際（０１３６８）　　　２﹒５１元　　　升４﹒１５％
　　安踏體育（０２０２０）　　５８﹒４５元　　　升２﹒９０％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　８﹒５２元　　　升０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道27/03/2020
華興資本2019全年業績逆市增長　投資管理業務漸成增長引擎
生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】匯控因疫情 暫停裁員計劃及對外招聘
生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】田北辰：港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅
FOCUS26/03/2020
【FOCUS】「2萬億」過關參議院 小心就業數據巨震
生財有道26/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股已初步見底
生財有道25/03/2020
etnetApp通天下 獨家匯率比較一眼睇晒！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蓬瀛仙館免費派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金