《中資異動》李寧飆８％，去年多賺１﹒１倍末期息１５﹒４７分

《經濟通通訊社２７日專訊》李寧（０２３３１）現價升７﹒９８％，報２１﹒６５元，破

五十天線（２２﹒１０２元）及二百五十天線（２０﹒６１４元），盤中高見２２﹒４５元；成

交約２９５萬股，涉資６３９７萬元，主動買盤６０％。

該公布去年底止全年業績。期內總收入按年升３２％至１３８﹒７億元人民幣；期內毛利約

６８﹒１億元人民幣增約３４﹒７％；期內股東應佔溢利１４﹒９９億元人民幣增約１１０％。

每股盈利６１﹒９４分人民幣，派末期息１５﹒４７分人民幣。

現時，恆生指數報２３７１９點，升３６７點或升１﹒５７％，主板成交９７﹒６８億元。

國企指數報９６２１點，升１７３點或升１﹒８４％。

上證綜合指數報２７８６點，升２１點或升０﹒７９％，成交２１３﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１０２６７點，升１１１點或升１﹒１０％，成交３７５﹒３２億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧 （０２３３１） ２１﹒６５元 升７﹒９８％

申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５元 升６﹒４２％

特步國際（０１３６８） ２﹒５１元 升４﹒１５％

安踏體育（０２０２０） ５８﹒４５元 升２﹒９０％

滔搏 （０６１１０） ８﹒５２元 升０﹒９５％

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（ｋｓ）

