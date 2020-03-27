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27/03/2020 09:43

《異動股》長江生命科技炒高３３％，推新型肺炎檢測試劑盒

　　《經濟通通訊社２７日專訊》長江生命科技（００７７５）急升３３﹒３３％，報１﹒０４
元，盤中最高見１﹒１６元創逾四個月高；成交約７０１２萬股，涉資７６９２萬元，主動買盤
５６％。
　　該股宣布，已與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以ＣｏＶ－２冠狀病
毒逆轉錄聚合酶鏈式反應檢測試劑盒。檢測試劑盒由新加坡科技研究院及陳篤生醫院共同研發，
並已取得新加坡衛生科學局之臨時認可於當地使用，自今年２月以來，該試劑盒已獲新加坡當地
六家公立醫院及一家私立醫療集團採用。
　　同系長和（００００１）升４﹒６９％，報５２﹒５元。
　　現時，恆生指數報２３７１６，升３６４點或升１﹒５６％，主板成交１５８﹒９５億元。
國企指數報９６０２，升１５５點或升１﹒６４％。
　　上證綜指報２７８６，升２１點或升０﹒７９％，成交３６２﹒９２億元人民幣。深證成指
報１０２６５，升１１０點或升１﹒０８％，成交６２９﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長江生命科技（００７７５）　　　１﹒０４元　　　升３３﹒３３％
　　長和　　　　（００００１）　　５２﹒５０元　　　　升４﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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