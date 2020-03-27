《異動股》長江生命科技炒高３３％，推新型肺炎檢測試劑盒

《經濟通通訊社２７日專訊》長江生命科技（００７７５）急升３３﹒３３％，報１﹒０４

元，盤中最高見１﹒１６元創逾四個月高；成交約７０１２萬股，涉資７６９２萬元，主動買盤

５６％。

該股宣布，已與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以ＣｏＶ－２冠狀病

毒逆轉錄聚合酶鏈式反應檢測試劑盒。檢測試劑盒由新加坡科技研究院及陳篤生醫院共同研發，

並已取得新加坡衛生科學局之臨時認可於當地使用，自今年２月以來，該試劑盒已獲新加坡當地

六家公立醫院及一家私立醫療集團採用。

同系長和（００００１）升４﹒６９％，報５２﹒５元。

現時，恆生指數報２３７１６，升３６４點或升１﹒５６％，主板成交１５８﹒９５億元。

國企指數報９６０２，升１５５點或升１﹒６４％。

上證綜指報２７８６，升２１點或升０﹒７９％，成交３６２﹒９２億元人民幣。深證成指

報１０２６５，升１１０點或升１﹒０８％，成交６２９﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長江生命科技（００７７５） １﹒０４元 升３３﹒３３％

長和 （００００１） ５２﹒５０元 升４﹒６９％

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（ｎｓ）

