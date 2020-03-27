【新冠肺炎】經上海入境轉往其他省市人員，一律在滬隔離１４天

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》上海再度加碼入境防疫措施。上海市新冠

肺炎疫情防控工作領導小組辦公室宣布，從即日起，凡需經上海口岸入境轉往其他省市（除江蘇

、浙江、安徽外）的人員，一律在滬實施為期１４日的隔離健康觀察。

對上海口岸入境轉往江蘇、浙江、安徽三省的人員，將由三省派駐工作組到本市機場直接送

至目的地，確保做好封閉式轉送保障工作。

