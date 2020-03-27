《午市前瞻》料港股短線阻力位２４５００點

《經濟通通訊社２７日專訊》市場繼續憧憬美國刺激經濟方案，而聯儲局主席派定心丸稱有

障藥應對經濟，加上中美兩國元首日內將通電話，港股今早承接外圍升勢，一度飆升逾４００點

，惟隨後表現牛皮，午收高逾２００點。

恆指今早高開４１６點報２３７６８，開市後迅速擴大升幅至４３９點，高見２３７９１，

為半日最高位，其後升勢大幅回順，曾經收窄跌幅至１１４點，低見２３４６６，中午最終收報

２３６３４，升２８１點或升１﹒２１％，主板成交６６５﹒４６億元，比上日同時段減少１％

。

值得留意的是，北水半日罕有淨流出，規模達４﹒４７億元，主要由於滬市港股通淨流出４

﹒９２億元，或有中斷連續２３日淨流入的格局。

Ａ股表現更為強勢，滬綜指收升１﹒４１％，報２８０３點，重上２８００關；深成指高收

１﹒１２％，至１０２６９；兩市半日成交３８２３億元人民幣，較上日同期持平，惟外資半日

流入３３﹒５９億元。



＊長和長實冠藍籌，內銀內房齊醒神＊



長和（００００１）及長實（０１１１３）獲李嘉誠父子增持，半日持續跑出，長期高居藍

籌升幅榜三甲位置，最終分別高收６﹒３８％以及４﹒９９％，報５３﹒３５元及４１元；為升

幅首兩大藍籌。長江基建（０１０３８）跟升３﹒９７％，報４０﹒５５元。

四隻內銀藍籌全線今日放榜，加上市場憧憬人民銀行周末或減息，大隻內銀幾近全線造好。

建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及交行（０３３２８）依次分

別走高０﹒９６％、１﹒３５％、１﹒３７％、２﹒６％，報６﹒３２元、５﹒２７元、２﹒９

６元及４﹒７４元。中信行（００９９８）去年多賺近８％，獲中金升評級至跑贏大市，半日揚

２﹒６７％，報３﹒８４元。

市場憧憬減息下，內房同樣標青，碧桂園（０２００７）及龍光地產（０３３８０）亦將於

日內放榜，績前分別走高４﹒４３％，報９﹒１９元；以及升５﹒３７％，報１１﹒７８元。潤

地（０１１０９）及中海外（００６８８）均已出成績表，前者升３﹒１３％，報３１﹒３元；

後者揚２﹒３４％，報２４﹒０５元。其餘多隻升幅均達半成以上，包括新城發展（０１０３０

）、金茂（００８１７）、合景泰富（０１８１３）等，當中新城半日攀升９﹒２４％，報７﹒

２１元。恆大（０３３３３）過去三日持續反彈後腳軟，半日跌１﹒２１％，報１３﹒１元。



＊出口股強勢銀娛最差藍籌，長江生命科技飆三成半後停牌＊



其他重磅股方面，友邦（０１２９９）揚２﹒５９％，報６９﹒３５元。騰訊（００７００

）與華為在遊戲業務上戰略合作，半日僅微升０﹒４７％，報３８３﹒６元。中移動（００９４

１）升０﹒８％，報５７元；匯控（００００５）靠穩無起跌，報４５﹒７元。

憧憬美國救市方案獲通過，出口股繼續有追捧。申洲（０２３１３）、創科（００６６９）

造好，申洲飆３﹒９６％，報８２﹒６元；創科緊隨揚３﹒５５％，報５１﹒０５元。

廣東今日起實施隔離令，市場憂慮打擊澳門博彩業，濠賭股跑輸大市。銀娛（０００２７）

為最差藍籌，半日滑３﹒０５％，報４２﹒９５元；金沙（０１９２８）軟１﹒３３％，報２９

﹒６５元。

至於其他焦點股，長江生命科技（００７７５）推出新型肺炎檢測試劑盒，股價炒高至逾４

個月高，高見１﹒１６元，隨後中途停牌，停牌前報１﹒０６元，升３５﹒９％，暫未公布原因

。

高偉電子（０１４１５）盈利大增約１倍兼派特別息，股價大幅抽升３９﹒０７％，報２﹒

１元，半日高位見過２﹒１５元。



＊麥嘉嘉：中線金價或反覆向上，招金料於７﹒５元至８﹒５元波動＊



今日大市再度高開，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場氣

氛向好，主要受惠聯儲局無限ＱＥ，令投資者對企業債務違約的憂慮減輕，大戶基金手上的資金

有流入股、債及金市，利好恆指向上發展，料短線阻力位於２４５００點，而現時較難評估恆指

會否向下調整，她認為向下走的因素要視乎與經濟衰退、或企業估值調整等消息，而港股在３月

１９日的低位２１１３９﹒２６點已是短期底。

近期金價飆升，麥嘉嘉解釋，瑞士三間最大的煉廠關閉，直接影響實質供應量，再加上造淡

金價的投資者進行平倉，料中線金價仍會反覆向上，鼓勵投資者把一部分資金投放至與金相關的

資產，其中ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走勢較緊貼金價，她亦看好招金（０１８１８），

料於７﹒５元至８﹒５元波動。（ｎｓ、ｋｌ）

