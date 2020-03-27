【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９億人幣，買匯控中海油沽騰訊平保

《經濟通通訊社２７日專訊》美首領失業救濟人數創歷史新高，不過憧憬華府有更多措施出

台，加上聯儲局主席鮑威爾開腔保證有足夠彈藥應付經濟需要，隔晚美股連升３日，港股今日高

開低走，高開４１６點報２３７６８，一度升幅擴至４３８點，高見２３７９１，創３月１３日

以來高位，但未到二萬四已受阻。港股午後升幅持續收窄，尾市更曾僅升１點，見２３３５４點

全日低，收市競價時段突然嘜高過百點，恆指最終升１３１點或０﹒５６％，報２３４８４。

按額度計算，北水全日淨流入２９億元人民幣，減少２０﹒２％。北水淨買入最多的個股依

次是滙豐控股（００００５）、中國海洋石油（００８８３）、中國太保（０２６０１）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、香港交易所

（００３８８）。

主板成交１２２４﹒１８億元增加０﹒５％。其中港股通成交２２１﹒１億元，佔總成交

１８﹒１％。



＊暫停裁員計劃，匯控淨流入逾３億＊



早前宣布因應新冠肺炎疫情影響，暫停裁員及對外招聘的匯控（００００５）跌０﹒６６％

，報４５﹒４元；但獲北水熱情掃貨，淨流入３﹒１６億元。

中海油（００８８３）升２﹒５１％，報７﹒７７元；中國太保（０２６０１）上升０﹒６

６％，報２２﹒７５元；北水分別流入２﹒６３億元及１﹒７１億元。

騰訊控股（００７００）上升０﹒１６％，報３８２﹒４元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額

６﹒２７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

滙豐控股 （００００５） ３﹒１６

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒６３

中國太保 （０２６０１） １﹒７１

中國移動 （００９４１） １﹒３８

藥明生物 （０２２６９） １﹒３６



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －６﹒２７

中國平安 （０２３１８） －３﹒３４

香港交易所 （００３８８） －１﹒０６

中興通訊 （００７６３） －０﹒５５

小米集團 （０１８１０） －０﹒４７

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（ｃａ）

