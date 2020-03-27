【新冠肺炎】太興：受疫情影響上半年暫緩開店步伐

《經濟通通訊社２７日專訊》太興集團（０６８１１）主席陳永安表示，新型冠狀病毒爆發

嚴重衝擊中國和香港的經濟，餐飲業難以倖免，強調集團今年會審慎管理，專注做好財務工作，

確保營運現金流穩定，因此上半年暫緩開店步伐，等疫情受控後再穩步擴張。

另外，他指出，為應對疫情對行業的衝擊，已制定一系列開源節流的方案，其中將於第二季

推出６款全新罐裝食品，於旗下分店及指定網上平台發售，以滿足疫情下不斷增長的在家用膳龐

大需求。（ｃｗ）

