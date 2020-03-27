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27/03/2020 14:25

【新冠肺炎】太興：受疫情影響上半年暫緩開店步伐

　　《經濟通通訊社２７日專訊》太興集團（０６８１１）主席陳永安表示，新型冠狀病毒爆發
嚴重衝擊中國和香港的經濟，餐飲業難以倖免，強調集團今年會審慎管理，專注做好財務工作，
確保營運現金流穩定，因此上半年暫緩開店步伐，等疫情受控後再穩步擴張。
　　另外，他指出，為應對疫情對行業的衝擊，已制定一系列開源節流的方案，其中將於第二季
推出６款全新罐裝食品，於旗下分店及指定網上平台發售，以滿足疫情下不斷增長的在家用膳龐
大需求。（ｃｗ）

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