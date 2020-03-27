【新冠肺炎】凱升控股子公司俄羅斯博彩項目因疫情停業一星期

《經濟通通訊社２７日專訊》凱升控股（００１０２）公布有關２０１９新型冠狀病毒對集

團營運造成的影響。

受疫情影響，公司旗下子公司於俄羅斯聯邦符拉迪沃斯托克經營的博彩項目水晶虎宮殿

（Ｔｉｇｒｅ ｄｅ Ｃｒｉｓｔａｌ），將遵循俄羅斯政府的建議，於今年３月２８日（星期

六）至４月５日（星期日）暫停其博彩業務。在此期間，集團酒店業務將繼續提供有限度服務。

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