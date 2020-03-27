【新冠肺炎】稻香集團分店明起停晚市兩周，營業時間縮至下午４時

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠肺炎肆虐，稻香集團（００５７３）在其
Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁宣布，為了健康及安全，由明日（２８日）起至４月１０日，屬下品牌各
分店營業時間至下午４時，晚市服務暫停；即日起餐廳亦不接待正接受強制檢疫的人。
受影響的稻香集團屬下品牌，包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、
客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店。（ｔｆ）
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