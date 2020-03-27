【新冠肺炎】政府因應疫情取消今年勞動節酒會

《經濟通通訊社２７日專訊》因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新發展，政府宣布，原定於
４月２８日在香港會議展覽中心舉行的「勞動節酒會２０２０」將會取消。
政府發言人說，政府每年舉辦勞動節酒會，藉此向本地勞工界致敬，感謝他們一直以來在推
動香港發展擔當了重要角色。惟基於疫情的最新情況，政府經審慎考慮後，需取消本年度的酒會
，以減少社交接觸，降低病毒傳播的風險。（ｃｌ）
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