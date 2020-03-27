《再戰明天》美團和吉利派業績，美公布達拉斯製造業企業活動指數

《經濟通通訊社２６日專訊》下周關注日本央行公布會議記錄，和美國公布３月達拉斯聯邦

製造業展望企業活動指數。



＊日本央行公布會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（３０日）早上７：５０ｐｍ，日本央行公布３月

１８－１９日政策會議審議委員的意見摘要。



＊美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊



在數據方面，下周一下午５：００ｐｍ，歐元區公布３月工業信心指數，料由負６﹒１轉差

至１１﹒４；服務業信心指數料由１１﹒２轉差至負３﹒８；經濟信心指數料由１０３﹒５下滑

至９３﹒１。

１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售，月率料由５﹒２％跌至下滑２﹒５％。

１０：３０ｐｍ，美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１﹒２下降至負７。



＊美團和吉利派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：招商局港口（００１４４）吉利汽車（００１７５）、

瑞安房地產（００２７２）、江西銅業股份（００３５８）、呷哺呷哺（００５２０）、中國中

藥（００５７０）、恆大健康（００７０８）、中國稀土（００７６９）、華潤電力

（００８３６）、石藥集團（０１０９３）、永利澳門（０１１２８）、中國生物製藥

（０１１７７）、中國中車（０１７６６）、魯大師（０３６０１）、美團點評－Ｗ

（０３６９０）等。（ｈｏ）

