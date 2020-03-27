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27/03/2020 20:00

《再戰明天》美團和吉利派業績，美公布達拉斯製造業企業活動指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》下周關注日本央行公布會議記錄，和美國公布３月達拉斯聯邦
製造業展望企業活動指數。

＊日本央行公布會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一（３０日）早上７：５０ｐｍ，日本央行公布３月
１８－１９日政策會議審議委員的意見摘要。

＊美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數＊

　　在數據方面，下周一下午５：００ｐｍ，歐元區公布３月工業信心指數，料由負６﹒１轉差
至１１﹒４；服務業信心指數料由１１﹒２轉差至負３﹒８；經濟信心指數料由１０３﹒５下滑
至９３﹒１。
　　１０：００ｐｍ，美國公布２月成屋待完成銷售，月率料由５﹒２％跌至下滑２﹒５％。　
１０：３０ｐｍ，美國公布３月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由１﹒２下降至負７。

＊美團和吉利派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：招商局港口（００１４４）吉利汽車（００１７５）、
瑞安房地產（００２７２）、江西銅業股份（００３５８）、呷哺呷哺（００５２０）、中國中
藥（００５７０）、恆大健康（００７０８）、中國稀土（００７６９）、華潤電力
（００８３６）、石藥集團（０１０９３）、永利澳門（０１１２８）、中國生物製藥
（０１１７７）、中國中車（０１７６６）、魯大師（０３６０１）、美團點評－Ｗ
（０３６９０）等。（ｈｏ）

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