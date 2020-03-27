工行去年多賺４﹒９％至３１２２億元人幣，末期息２６﹒２８分



《經濟通通訊社２７日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至去年

１２月底止業績，歸屬於母公司股東的淨利潤為３１２２﹒２億元（人民幣．下同），按年增加

４﹒９％，符預期，每股基本收益０﹒８６元。每１０股派２﹒６２８元，即每股派

２６﹒２８分。

期內，營業收入為７７６０﹒０２億元，按年升７﹒０２％，營業利潤３８９２﹒６９億元

，按年升５﹒４％。（ｊｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

