工行去年多賺４﹒９％至３１２２億元人幣，末期息２６﹒２８分

《經濟通通訊社２７日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，截至去年
１２月底止業績，歸屬於母公司股東的淨利潤為３１２２﹒２億元（人民幣．下同），按年增加
４﹒９％，符預期，每股基本收益０﹒８６元。每１０股派２﹒６２８元，即每股派
２６﹒２８分。
期內，營業收入為７７６０﹒０２億元，按年升７﹒０２％，營業利潤３８９２﹒６９億元
，按年升５﹒４％。（ｊｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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