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27/03/2020 18:34

【地皮截標】地政總署：旺角新填地街住宅地共接獲５份標書

　　《經濟通通訊社２７日專訊》地政總署公布，旺角新填地街及上海街住宅地皮共接獲５份標
書。據悉有份入標的發展商包括信和置業（０００８３）、新福港（０１４４７），以及寶庭重
建與順裕資產管理合組財團等。
　　該地皮面積僅２７１８平方呎，並劃分為兩個地盤，面積分別逾１１００平方呎及逾
１５００平方呎，可建總樓面約２﹒４萬方呎，市場對項目估值介乎１﹒１億至２﹒９億元，每
呎樓面地價約４５００至１﹒２萬元。
　　測量師均認為是次入標反應遜預期。美聯測量師行董事林子彬表示，地皮位處旺角，地理位
置方便，惟項目的地盤面積及規模較細，料影響經濟效益，加上近期市況波動，投資氣氛受壓，
令是次入標反應遜色，雖然今次吸引中小型發展商參與競投，但相信出價趨向保守，預期樓面地
價為每平方呎７６００元，估值約１﹒８３億元。
　　萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文稱，標人數比預期為少，但仍屬可接受水平，由於
地盤面積細，發展相對困難，加上周圍環境以樓景為主，將會影響發展商出價，但考慮到地皮銀
碼細，估計每呎樓面地價介乎約１萬至１﹒２萬元，估值介乎２﹒４億至２﹒９億元，總投資額
約３至３﹒２億，預期落成後每呎約賣１﹒８萬起。（ｙｗ）

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