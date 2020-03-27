中行去年賺１８７４億人幣升４﹒１％，派息１９﹒１分

《經濟通通訊社２７日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至去

年底止，實現該行股東應享稅後利潤１８７４﹒０５億元（人民幣．下同），按年升４﹒１％。

每股基本收益０﹒６１元，派發末期普通股股息每１０股１﹒９１元（稅前），即每股派

１９﹒１分。



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