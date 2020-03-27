《小傳日記》救市有憧憬，美股表現醒；魚缸再起飛，兩萬四有機？

《小傳日記》花旗國上個禮拜首次申領失業金人數創歷史新高，不過，孖屐繼續憧憬通過２

萬億救市方案，加上鮑爺開口保證話有足夠彈藥撐市，隔晚美股起勢升過千點，剌激香江魚缸今

朝高開４１６點，曾經高見２３７９１點。不過晏晝花旗國期指愈插愈多，搞到魚缸升幅都明顯

縮水，一度升唔夠１０點報２３３５４日中低位，最終埋單收報２３４８４，升１３１點或升約

半巴仙，主板成交１２２４﹒１８億銀。國企指數報９５０４點，升５７點或升近１巴仙。

神州Ａ場個別發展，上證綜指報２７７２，上升７點或升唔夠半巴仙；深證成指報１０１０

９，下跌４５點或跌近半巴仙；兩市成交６３３９億銀人仔，按日持平。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）跌近１巴仙，報４５﹒４銀；生發發（００３８８）

升逾１巴仙，報２３４﹒６銀；ＱＱ（００７００）靠穩報３８２﹒４銀；友邦（０１２９９）

升近２巴仙，報６８﹒７５銀；建行（００９３９）升近半巴仙，報６﹒２９銀；神州移動（０

０９４１）無升跌，報５６﹒５５銀。



＊誠哥喺大廳長和系唔驚，Ｇ２０放水出口佬要咀＊



早排長和系績後企穩，加上誠哥近日再增持長和系股份包括長和（００００１）同長實（０

１１１３），比到缸友唔少信心，今日長和系都急漲，其中長和踢高逾半成報５２﹒９銀，喺全

日最佳表現藍戰士；而長實就起飛近半成，報４１銀；長江基建（０１０３８）就起哄逾３巴仙

，報４０﹒３銀；長江生命科技（００７７５）推出新型肺炎檢測試劑盒，股價急漲後停牌，停

牌前飆近三成六，報１﹒０６銀。

二十國集團（Ｇ２０）協議放水，振興受疫情影響嘅經濟，出口佬即刻生猛番晒。創科實業

（００６６９）漲近２巴仙，報５０﹒０５銀；德昌電機（００１７９）升近３巴仙，報

１２﹒５４銀；申洲國際（０２３１３）飆逾４巴仙，報８２﹒８５銀；不過多間外國車廠因應

疫情而停工，砵砵車相關嘅股份就跑輸孖屐，敏實集團（００４２５）挫近７巴仙，報

１７﹒８２銀；耐世特（０１３１６）亦瀉近４巴仙，報３﹒８５銀。



＊成績將公布內銀走勢好，純利遜預期太平皺晒眉＊



隨著花旗國２萬億美金嘅刺激計劃接近塵埃落定，「孖屐」情緒緩和魚缸造好，內銀佬五大

行中建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）及交行（０３３２８）今

日即將較全年成績單，績前大家齊齊有得升。建行（００９３９）升半巴仙，報６﹒２９銀；中

行（０３９８８）同工行（０１３９８）揚不足半巴仙，分別報２﹒９３銀同報５﹒２２銀；交

行（０３３２８）抽升２巴仙，報４﹒７銀；農行（０１２８８）微升不足半巴仙，報２﹒９９

銀。

今日中國太平（００９６６）公布全年成績單，雖然舊年純利有９０﹒０９億銀，按年多賺

多左三成，但同「孖屐」預測嘅９７﹒１億銀有距離，股價下滑５半仙，報１２﹒３４銀；而啱

啱出完成績嘅國壽（０２６２８）卻畀大和唱淡，全日微升近半巴仙，報１５﹒１８銀。其他內

險佬，中國平安（０２３１８）軟不足半巴仙，報７５﹒９銀；中國人保（０１３３９）同眾安

在線（０６０６０）升超１巴仙，分別報２﹒３８銀同２５﹒５銀。



＊廣東隔離令濠賭頭擰擰，內房好醒神基建唔使騰＊



廣東今日起實施隔離令，相信呢排都會少左人去馬交，濠賭股今日全線撻低，銀娛（０００

２７）潛水近４巴仙，報４２﹒６５銀；新濠國際（００２００）跣低逾半成，報１１﹒６６銀

；澳博（００８８０）同金沙（０１９２８）齊齊跪低逾２巴仙，分別報６﹒６６銀及２９﹒４

５銀；美高梅（０２２８２）挫逾４巴仙，報７﹒８４銀；永利（０１１２８）跌逾３巴仙，報

１２﹒３銀。

內房股今日表現好醒神，去年多賺一成四碧桂園飛起逾３巴仙，報９﹒０９銀；（０２００

７）旭輝（００８８４）去年多賺一成九，仲要派特別息，隻佬曾飆一成二，收高逾４巴仙，報

５﹒４銀。萬科（０２２０２）彈起近３巴仙，報２５﹒８銀；世茂房地產（００８１３）飆高

逾６巴仙，報２５﹒９銀；獲野村祝福潤地（０１１０９）升逾２巴仙，報３１銀。

友成控股（０００９６）無升跌，報０﹒８８元；

基建股走勢強勁，中鐵（００３９０）今日都受到大摩祝福，認為佢可以受惠地方政府專項

債刺激基建發展，隻佬跳起逾半成，報３﹒８４銀；中車（０１７６６）飆近４巴仙，報４﹒１

２銀；中交建（０１８００）彈近３巴仙，報５﹒２５銀；中鐵建（０１１８６）漲近４巴仙，

報８﹒１４銀。請請！



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