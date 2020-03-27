【新冠肺炎】環球股市反彈，大摩憂尚未見底，最熊或見１８９００

港股急彈兩日逾１８００點後，未見新利好消息出現，即使美國２萬億美元經濟刺激方案如

預期般獲參議院通過，亦未能阻止恆指回吐。投資界料港股尚未正式脫險，短期走向宜關注外界

如何解讀美國最新經濟數據。



＊郭強盛：看好醫療科網股避金融＊



環球大「錢荒」憂慮略紓緩，惟近年多次準確預測大市轉向的摩根士丹利亞洲及新興市場股

票策略部主管郭強盛（Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｇａｒｎｅｒ）提醒，新冠肺炎全球大流行，各國央

行雖已積極推出貨幣政策，但市場前景仍高度不明朗，相信環球股市尚未見底。

事實上，郭強盛及團隊早前已發表報告，指在極端不確定情況下，新興市場盈利將有雙位數

跌幅，並隨之調低所有亞洲及新興市場指數的目標價，其中恆指目標價由原本２５９００點下調

至２３５００點，並警告最熊或低見１８９００點。

郭強盛建議，投資者應留意不受供應鏈中斷影響的行業，如公用、電訊及部分醫療保健股，

也看好互聯網相關股如線上零售及手遊，屬於周期股的貴金屬股特別是金礦股亦吸引。但他補充

，各國央行相繼減息，憂慮銀行淨息差收窄，故看淡金融股表現。



＊大華繼顯：非理性沽壓紓轉橫行＊



短期而言，大華繼顯（香港）策略師葉國邦指由孖展斬倉等舉動引發的「非理性沽壓」已略

見紓緩，且各國接連出招救市，認為恐慌情況已見紓緩，大市暫時轉呈大幅橫行市格局，以上周

低位２１１３９點為支持，阻力則為２４０００點水平（相當於２０１６至２０１８年升浪按黃

金比率回調０﹒６１８倍）。

葉國邦強調，目前港股估值雖吸引，但企業盈利預測尚有進一步下調風險，同時歐美今明兩

周料屬新型肺炎爆發高峰期，認為上述兩項問題需見明朗，大市才有望見底。《香港經濟日報》

