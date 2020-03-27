【新冠肺炎】施羅德：低息環境長線將孕育出「慢牛」、「長牛」

《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德投資管理（上海）股票基金經理張曉冬發表道，綜觀

內地股市自年初以來的表現，Ａ股在農曆年後第一個交易日至三月第二個周二期間都較為分化，

上證５０與滬深３００分別下跌了１﹒３％及５﹒７％，而創業板指數及深圳成分指數則分別上

升了１７﹒４％及８％。而內地固定收益市場方面，１０年期國債到期收益率由年初的

３﹒１３％左右一直下行至３月初的２﹒５２％歷史低位。這一方面反映了流動性進一步寬鬆，

另一方面亦可看出資本市場的避險情緒在疫情之下日益催生。鑒於上述觀察，我們認為固定收益

資產的表現在短期內將較股票強。然而，從長遠角度來看，低息環境將逐漸孕育出股票市場中的

「慢牛」、「長牛」。

國內實體經濟方面，２０１９年第四季度的國內生產總值增速為６％。我們認為２０２０年

第一季度的最終增速將以１％左右的幅度回落。中國央行的政策相對寬鬆，保障了社會的宏觀流

動性。２０２０年２月的社融存量增速穩定維持在１０﹒７％左右，Ｍ１增速從１月的０％回升

到４﹒８％，Ｍ２增速穩定在８﹒４％以上，表明宏觀流動性中性偏充足，但是企業部門融資信

心和２０１９年第四季度環比基本持平，短期擴產動力一般。從通脹層面來看，２月ＣＰＩ為

５﹒２％，較１月份有所回落。我們預期未來油價的下跌及豬肉價格的滯漲將緩解國內的通脹壓

力，進而打開貨幣政策進一步寬鬆的空間。

無論是從國內實體經濟的層面還是資本市場的層面來看，新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９

）都將造成較大的影響，而這一影響將有可能從２０２０年第一季度延續到２０２０年第二季度

。然而，中央有機會進一步實施更激進或更寬鬆的貨幣及財政政策，從而刺激實體經濟觸底回升

。

現時市場上的各個板塊表現依然較為分化。機構及散戶投資者對於ＴＭＴ、醫藥及農業的熱

情仍然勝過傳統白馬、藍籌以及周期板塊。不過，隨著市場風險偏好的下降，我們認為這一板塊

分化的現象將有所變化，部分估值偏低及藍籌、業績優良的股票將更具防守性。長遠而言，無論

是對ＴＭＴ及先進製造行業由上而下的支持政策與資本引導，或是低息環境下促使債券息差進一

步收窄，都將促使資本流向以ＴＭＴ及醫藥行業為首的成長股或是創業板。

總而言之，雖然當下肆虐全球的疫情將對內地近一兩個季度的實體經濟造成負面影響，但我

們相信更寬鬆的貨幣政策及更積極的財政政策將創造較長時間的低息時代，為孕育出股市的「慢

牛」、「長牛」打下基礎。同時，近期的市場波動亦可望帶來長線的投資機會。（ｈｏ）

