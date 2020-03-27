【新冠肺炎】施羅德：開始看見遠處的曙光，路應該還有很長

《環富通基金頻道２７日專訊》施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管

Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ發表道，隨著我們學會如何適應新型冠狀病毒疫情後，市場

已完成第一階段調整。下一階段將反映由封城帶來的經濟影響。

我們終於開始看見在很遠處的一絲曙光，不過這段路應該還有很長。

意大利方面的新型冠狀病毒死亡個案似乎已見頂，反映該國的封鎖政策有效降低疫情傳播率

。

這為歐洲其餘國家提供了指引，並意味著市場可能已經就新型冠狀病毒完成第一階段調整。

在第一階段調整中，我們觀察到全球各地都因為疫情帶來的不明朗因素而出現戲劇性的拋售，估

值方面亦已調整至較現實的水平。

受惠於當局的干預，下一階段調整的波動性可能會稍為回落。然而，投資者需要就各國封鎖

政策所帶來的經濟影響進行評估。現時的估值已低至短期技術性衰退的水平，亦即是經濟體系連

續兩個季度出現萎縮的時候。這次衰退是否會持續更長時間仍是一個疑問。

首先，在步入這次危機之前的經濟增長是具有先天缺憾的。我們以一輛「搖擺不定的自行車

」去形容去年的復甦，任何的風吹草動都可以讓我們偏離原來的軌跡，而這次的病毒疫情更有機

會帶來連鎖效應。從正面角度來看，雖然各國政府推出的救市措施各有不同，但政策應有助遏止

呆壞帳高築的可能性。由於企業重新招聘需時，而且會阻礙經濟復甦的進度，因此，確保勞動人

口持續受聘將會是重點。

我們同時有可能需要面對「接連封關」的風險，經濟活動所受的影響有機會延續至冬季來臨

的第四季。澳洲的感染率亦提示我們氣候回暖未必能夠改善疫情，因此不容鬆懈。

另一方面，疫情對企業的實際影響仍有待觀察，不過估值已反映今年的企業營利將較為平淡。我

認為企業營利轉差的預期仍有待反映在市場之上。

考慮到上述的各項風險，我將避免涉足最容易受經濟周期影響的市場板塊，並繼續以質素為

重點。

在經濟增長仍未明朗的市場環境下，我認為債券仍然是有效的對沖工具。我相信投資級別的

企業債券具有一定的價值，但在選擇方面會傾向以高質素的為主。

我對目前非投資級別的高收益債券會採取較為審慎的態度，因為封鎖政策對於零售業的影響

仍未完全浮現。今年高收益債券的弱勢大多是由油價波動所造成，與疫情是兩個截然不同的因素

。

當同盟國於１９４２年贏得阿拉曼戰役後，時任英國首相溫斯頓．丘吉爾曾發表金句：「現

在並不是結束，結束甚至還沒有開始。但是現在可能是序幕的結束。」正當歐洲對抗新型冠狀病

毒疫情之際，我們很可能已在經歷類似的轉捩點。然而，市場仍需要消化需求方面的顯著衝擊，

因此我們會維持審慎。（ｈｏ）

