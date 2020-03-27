【新冠肺炎】富達：抗疫措施長遠或帶來高稅率及就業市場的轉型

《環富通基金頻道２７日專訊》目前全球各地的醫療衛生、貨幣及財政政策，均在集中火力

應對新冠疫情爆發所帶來的嚴重影響。富達國際亞太區首席投資官Ｐａｒａｓ Ａｎａｎｄ指，

但對企業而言，現行的抗疫措施長遠或帶來更高的稅率、更嚴厲的法規，以及就業市場的意外轉

型。



＊穩定的跡象＊



最近三個不謀而合的因素，正助市場稍現穩定狀況。總而言之，就是全球合力一致趨向以下

的三大方向：

以更嚴厲措施，遏止全球大流行的新冠疫情進一步蔓延。

央行推行政策，以紓緩部分融資市場中流動性趨緊的狀況。

歐美各地政府均認同將需要推行財政政策，以應對為抗疫而導致的經濟活動停滯，同時提振

中期需求。

此外，市場從中國經濟活動現復甦跡象中，也獲得一些安慰。在此情況下，投資者很自然會

預期經濟將重回正軌，又或企業將恢復「照常營業」。相關的債券市場及股票市場的估值正在上

升，投資者確有理由感到樂觀，但切勿忽略那些未來或會影響企業盈利增長的因素。



＊稅收趨勢＊



第一，要留意的是企業稅趨勢。過去數十年，環球企業的有效稅率（又稱實際稅率）呈下跌

之勢，可以說是基於主要來自歐美地區的財政政策改變，以及知識型經濟興起。隨著各地政府為

應對是次疫情，推行大規模的刺激經濟政策，企業實際稅率的下降趨勢可能會停止，甚至有機會

轉向趨升。

那些可受惠於政府出手救市的領域，未來在政治上或會變得更為敏感。這是基於近年的經驗

，以美國為例，２０１７年美國政府宣布減企業稅以鼓勵企業增加投資，但最終所減免的企業稅

款大部分用於回購股份計劃上，令此後實施減稅或更容易引發政治爭議。



＊調控監管＊



第二，要留意的是近年監管寬鬆的行業或會面對更多的審查，以確保行業為廣泛社會及客戶

帶來合理價值。許多情況下，全新的商業模式建立一定規模，會損害到原有市場持分者的利益，

而這些新商業模式的快速冒起步伐，監管機構往往未能跟上，網上平台便是其中一個例子。十年

過去了，不少新商業模式企業現已在各自領域中佔據主導地位。部分這類企業未來或會面對企業

自身增長減慢，及當局收緊監管（無論是關於數據私隱、內容質素，或程式運算的「責任」）的

雙重打擊。



＊變化中的就業市場＊



第三，經濟增長期雖延長，但失業率一直處於歷史低位，實際物價及實質工資仍然停滯。皆

因勞動人口參與率偏低，及工作性質混合變化。若政府投入更多開支於醫療保健、基建及其他在

疫情爆發期間發現政府投資明顯不足的核心服務，將有助減少勞動市場中的「備用產能」，推動

工資上升。

這對整體經濟而言是個好消息，大部分企業也未必會即時面對工資上升的壓力。以致，即使

經濟保持溫和，不少企業定期公布的業績仍可保持相對較高盈利能力。展望未來，即使需求回升

，我們預期企業的營運槓桿仍會較上一個經濟轉捩點時少。



＊重點總結＊



來自稅項、監管及工資的壓力或上升，預料美企將最受影響，但更值得投資者深究的是，當

政府增加開支成主要刺激經濟策略，上述三個因素將在所有經濟體及地區經濟中構成那些影響。

儘管政府干預市場有助減輕全球經濟中近期的下行壓力，但難免要付出一些代價。（ｈｏ）

