《股市一周》憧憬美國刺激計劃出台，港股周升６７９點重上兩萬三

《股市一周》疫情仍在全球範圍蔓延，美國欲出台大規模刺激計劃以提振經濟，惟相關方案

至今仍在兩院兜旋，市場情緒亦隨之波動。港股本周走勢主要還是跟外圍情緒，整體向上發展，

企上十天線（約２２７９３點），突破兩萬三關口並向廿天線（約２４１８４點）進發，高見

２３７９１點，全周抽升６７９點。

周一（２３日），華府大規模刺激經濟方案在參議院表決中受阻，道指期貨在亞洲時段一度

跌停，港股低開１１４５點，報２１６５９點。藍籌股隨市受壓，港股收報２１６９６點，跌

１１０８點，失兩萬二。

周二（２４日），為保證市場流動性美國聯儲局史無前例實行無上限買進債券，隔晚美股仍

然疲軟，但亞洲股市造好，港股裂口高開逾八百點，盤中曾飆１０５６點報２２７５３點。最終

收報２２６６３點，升９６７點。

周三（２５日），市場憧憬美國國會快將通過２萬億美元的刺激經濟方案，，美期全線轉漲

，帶動港股上衝，最終以全日最高點收，報２３５２７點，升８６３點，重上十天線。

周四（２６日），傳多名國會參議員反對救市方案並提修訂，港股連升兩日飆逾千七點後，

輕微回吐，全日收報２３３５２點，跌１７４點。

本日，隔晚美國首次申領失業救濟金人數破紀錄地錄得逾三百萬人，惟市場仍然憧憬美國刺

激方案，港股高開４１６點報２３７６８點。獲李嘉誠父子增持的長和（００００１）及長實集

團（０１１１３）領跑藍籌，港股全日收報２３４８４點，升１３１點。

總結一周，港股在２１６６０至２３７９１之間波動，收報２３４８４，全周上升６７９點

或２﹒９８％。國指全周在８６７０至９６３８上落，收報９５０４，全周升３８６點或

４﹒２４％。日均主板成交１３４１﹒４億元跌１９﹒９％。

重磅股方面，騰訊（００７００）全周升６﹒３４％，報３８２﹒４元；港交所

（００３８８）漲７﹒６２％，報２３４﹒６元；友邦保險（０１２９９）升５﹒８５％，報

６８﹒７５元；中國平安（０２３１８）走高３﹒１３％，報７５﹒９元；匯控（００００５）

跌３﹒４％，報４５﹒４元；中移動（００９４１）升３﹒１９％，報５６﹒５５元。



＊華府及聯儲局齊救市，出口股跑出＊



本周華府欲出台２萬億美元刺激計劃，雖在早段在參議院遇阻，本周後段亦算是發展順利，

加上聯儲局宣佈實行無限ＱＥ，出口股跑出。萬洲國際（００２８８）全周飆升１５﹒０３％，

報７﹒２７元，為全周表現最好藍籌；創科實業（００６６９）漲２﹒５６％，報５０﹒０５元

申洲國際（０２３１３）升２﹒９８％，報８２﹒８５元。

聯儲局出手保障市場流動性，市場對美元追捧減弱，人民幣走勢轉好，另外人行已據報將於

數日內公布減息，?房股受追捧。碧桂園（０２００７）全周升６﹒３３％，報９﹒０９元；中

國恆大（０３３３３）飆７﹒８６％，報１２﹒９元；融創中國（０１９１８）漲７﹒２８％，

報３７﹒６元；華潤置地（０１１０９）上揚１﹒３１％，報３１元；萬科企業（０２２０２）

升２﹒１８％，報２５﹒８元。

雖然日本與國際奧委會確認東京奧運將延至２０２１年夏天前舉行，惟多隻體育用品股全年

業績優，無阻走勢繼續上揚。安踏體育（０２０２０）全周走高１０﹒８３％，報５７﹒８元；

李寧（０２３３１）爆升２８﹒８３％，報２２﹒７元；滔搏（０６１１０）抽升１１﹒７７％

，報８﹒４５元；特步國際（０１３６８）漲７﹒７６％，報２﹒５元；３６１度

（０１３６１）升４﹒１０％，報１﹒２７元。



＊內銀放榜前普漲，長和系獲李氏父子增持＊



大市氣氛緩和，並且遇上內銀業績期，內銀股全周普偏走高。建設銀行（００９３９）全周

升２﹒９５％，報６﹒２９元；工商銀行（０１３９８）揚１﹒５６％，報５﹒２２元；中國銀

行（０３９８８）升０﹒６９％，報２﹒９３元；交通銀行（０３３２８）漲２﹒８５％，報

４﹒７元；招商銀行（０３９６８）走高２﹒０６％，報３４﹒７元。

本周多隻內險股已放榜，當中太保（０２６０１）去年純利增近五成半，全周漲

１６﹒９１％，報２２﹒７５元，為全周表現最好國指；國壽（０２６２８）去年多賺逾４倍，

抽升８﹒７４％，報１５﹒１８元；中國財險（０２３２８）飆１１﹒１５％，報７﹒２８元；

眾安在線（０６０６０）持平報２５﹒５元；中國太平（００９６６）升３﹒８７％，報

１２﹒３４元。

新冠疫情仍在全球蔓延，目前全球感染人數已超５２萬，醫藥股繼續有追捧。石藥集團

（０１０９３）全周抽升９﹒２９％，報１６﹒２４元；國藥（０１０９９）漲１１﹒２８％，

報１７﹒７６元；中生製藥（０１１７７）升３﹒５１％，報１０﹒６２元；三生製藥

（０１５３０）急飆１７﹒０６％，報８﹒３７元；藥明生物（０２２６９）上揚２﹒５１％，

報１００元。

長和及長實集團獲李嘉誠父子增持，全周股價分別升６﹒６５％及４﹒９９％，收報

５２﹒９元及４１元。（ｆｚ）

