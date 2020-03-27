《神州經脈》工業企業利潤降幅創紀錄大，滬指全周彈１％止兩連跌

《神州經脈》市場對美國刺激經濟方案持正面反應，外圍急升助力滬深股市今早高開，滬綜

指開市即錄得超過１％升幅，隨著多個重磅板塊升幅急擴，更收復二千八關，午後一度高見

２８０５﹒５５點，但在該位置見強勁沽壓，股市急速轉弱，尤其是科技股倒跌，拖累滬指全日

升幅縮至０﹒２６％收市，報２７７２﹒２點，經歷了驚心動魄的一周，累計滬指本周仍升

０﹒９７％，中止兩周連跌。深市午後轉綠，深成指全日跌０﹒４５％，創業板指更跌

１﹒２１％。

兩市全日成交６３３９億元（人民幣．下同），按日持平。人民銀行連續第２９個交易日停

逆回購操作，全周累計零投放零回籠，惟市場均期待減息來臨。



＊今日新聞精選＊



１﹒國家主席習近平今日應約同美國總統特朗普通電話，《新華社》指習近平向特朗普詳細介紹

防控疫情舉措，又稱希望中美能發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。特朗普則在推

特上發布貼文，指對話過程良好，中美兩國正在就疫情防控緊密合作。



２﹒國家統計局公布，今年１－２月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４１０７億元，同

比下降３８﹒３％，跌幅創紀錄最大。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額

１４６５﹒４億元，同比下降３２﹒９％；股份制企業實現利潤總額３１５８﹒８億元，下降

３３﹒６％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額７９６﹒３億元，下降５３﹒６％；私營企

業實現利潤總額１２０８﹒３億元，下降３６﹒６％。



３﹒據路透社引述消息人士指，華府高級官員已同意採取新措施，限制全球向中國電訊設備商華

為供應晶片。據悉，華府擬更改規定，使用美國晶片製造設備的外國公司需要獲得美國許可，才

能向華為供應晶片，消息指今次行動或抑制台積電向華為銷售尖端精密晶片。消息又指，美國國

家安全委員會、國務院、國防部、能源部、商務部周三（２５日）曾會面，並就修改外國直接產

品規定達成一致共識，要求外國某些基於美國技術，又或軟件製造的產品，必須接受美國約束。



４﹒國家主席習近平在北京出席二十國集團（Ｇ２０）領導人應對新冠肺炎特別視像峰會並發表

題為《攜手抗疫 共克時艱》講話。習近平表示，經過艱苦努力，付出巨大犧牲，目前中國國內

疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，但絲毫不能放鬆警惕。他又說在中方最困難的

時候，國際社會很多成員給予幫助及支持，中方銘記這份友誼。



５﹒中國工信部刊登通知，要求開展產業鏈固鏈行動，促進產業鏈上下游、大中小企業協同復工

復產，要開展國際疫情研判，做好政策儲備，加強全球疫情對重點產業鏈影響的分析研判，提出

應對預案和政策儲備。工信部解讀政策時承認，國際疫情蔓延對中國產業鏈復工復產工作帶來較

大不確定性，目前企業仍存在復工未全面復產、復工未全面達產的情況，生產負荷相對較低，產

能利用率不高，特別是產業鏈上下游復工復產不協同，部分環節受阻，整體運轉效率不高。



６﹒銀保監辦公廳發布關於加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知，銀行業金融機構要強化產

業鏈核心企業金融服務，加大流動資金貸款等經營周轉類信貸支持，並給予合理信用額度；支持

核心企業通過信貸、債券等方式融資後，以適當方式減少對上下游企業的資金佔用，同時強化對

核心企業上下游企業的信貸支持；強化核心企業信用約束。



７﹒據《新華社》從中國農業發展銀行獲悉，該行近日出台系列舉措全力支持生豬穩產保供，明

確全年新增生豬產業貸款１００億元以上。農發行有關負責人介紹，農發行圍繞產業鏈條，從生

產端到消費端，找準切入點，積極支持生豬飼料產業、生豬養殖、屠宰加工、冷鏈運輸和凍肉儲

備等上下游產業各環節，積極支持了一批生豬重點企業。



８﹒國家藥監局綜合司發布關於嚴厲打擊非法製售新型冠狀病毒檢測試劑的通知，各級藥品監督

管理部門要高度重視通過網絡監測、投訴舉報、輿情監測、監督檢查、部門通報等渠道反映的案

件線索，深挖細查。對未經許可從事生產、經營活動的，生產、經營未經註冊批准相關檢測試劑

產品的，要依法從嚴從快查處。對醫療器械網絡第三方平台經營者未履行對入駐電商的登記核查

等義務的，未對平台內相關虛假信息及時處置的，要約談告誡並限期整改。（ｗｌ）

