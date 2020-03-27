《鍾之日記》全球同抗疫，魚缸稍起色

《鍾之日記》３月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，美國累計確診感染病例達８１３７８宗，已超過中國及

意大利在內其他任何國家。二十國集團（Ｇ２０）舉行應對新冠肺炎特別視像峰會，Ｇ２０計劃

全球注資５萬億美元，以助經濟對抗新冠肺炎疫情。

國家主席習近平在峰會以視訊方式發表講話，呼籲二十國集團成員全面加強國際合作，開展

國際聯防聯控，習近平更特別提到，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰

退。

習近平亦應約同美國總統特朗普通電話，認為中美應該團結抗疫，中方願繼續毫無保留同美

方分享信息和經驗。特朗普指中方的經驗對他很有啟發，他將確保美中兩國排除干擾，集中精力

開展抗疫合作，他並指中國留學生對美國教育事業非常重要，美方將保護好在美中國公民包括中

國留學生。



＊恆指急漲後回穩，Ａ場周升１％＊



隔晚美股大幅抽升，道指飆升１３５１點，連升３日累升逾２１％，為１９３１年以來最勁

。亞洲股市今早普遍上揚，港股高開逾４００點，惟市場獲利盤湧現，濠賭股及手機設備股跌幅

顯著，港股升幅逐步消散，最終恆指收報２３４８４點，升１３１點或升０﹒５６％，主板成交

１２２４億元升０﹒５％。

祖國股市亦向好開市即錄得超過１％升幅，收復二千八關，高見２８０５﹒５５點後見強勁

沽壓，股市急速轉弱，尤其是科技股倒跌，拖累滬指全日升幅縮至０﹒２６％收市，報２７７２

點，經歷了驚心動魄的一周，累計滬指本周仍升０﹒９７％，中止兩周連跌。深市午後轉綠，深

成指全日跌０﹒４５％。兩市全日成交６３３９億元人民幣，按日持平。



＊中國大減國際航班，民航股飛不起＊



中國民航局向航空公司發通知，自周日（２９日）起，國內每間航空公司經營到任何一個

國家的航線，只能保留一條，而每條航線每星期只可以運營一班；外國每間航空公司經營至中國

的航線，只可以保留一條，每星期運營班次，不得超過一班。全貨運航班則不受影響。民航局指

，國際航班調減後每日入境人數降至５０００人。

另一方面，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，中國亦對宣布對外國人「封關」。自明天（２８

日）凌晨起，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境。

雖然隔夜原油期貨又再急挫，但目前各國陸續封城鎖國，航企「無機可飛」，民航股難以高

飛。國航（００７５３）挫２﹒７％，國泰（００２９３）跌２﹒３％，南航（０１０５５）跌

２﹒１％，東航（００６７０）亦軟１﹒８％。

廣東省宣布從今日早上６時起，對所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台及中轉旅客，均需

接受核酸檢測，並集中隔離醫學觀察１４天，期間食宿費用自理。網上流傳片段見到，澳門有大

批人士在凌晨時分湧到路氹蓮花口岸和青洲口岸趕往珠海。

濠賭股悉數走低，新濠國際（００２００）瀉５﹒４％，美高梅（０２２８２）挫４％，銀

河（０００２７）挫３﹒７％，永利（０１１２８）跌３﹒２％，澳博（００８８０）跌２％，

金沙（０１９２８）亦跌２％。



＊超人增持長和系，長江生命推試劑盒抵讚＊



根據聯交所資料顯示，長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅透過兩人各自擁有５０％權益之

公司於上周五（２０日）至本周三（２５日）期間增持長實（０１１１３）合共１６６０﹒１５

萬股，涉資６﹒２億元，及增持長和（００００１）合共８５萬股，涉資４０３０萬元。

交易完成後，李嘉誠於長實的持股量達到３４﹒３８％，李澤鉅持股量達到３４﹒４５％；

李嘉誠於長和的持股量達到３０﹒１３％，李澤鉅持股量達到３０﹒２％。

李嘉誠此前在英國投資損傷慘重，如今逆市增持長和系，為長和擁躉注下強心針，長和漲

５﹒５％，長實集團升５％，電能實業（００００６）升１﹒５％，長江基建（０１０３８）升

３﹒３％。

同系長江生命科技（００７７５）宣布，已與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在香港以至

全球分銷新型冠狀病毒檢測試劑盒。該試劑盒由新加坡科技研究院及陳篤生醫院共同研發，並已

取得新加坡衛生科學局之臨時認可於當地使用，自今年２月以來，該試劑盒已獲新加坡當地六家

公立醫院及一家私立醫療集團採用。長江生命科技全日升３５﹒９％，報１﹒０６元，盤中最高

見１﹒１６元創逾四個月高。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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