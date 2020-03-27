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27/03/2020 09:01

【抗疫維穩】習近平Ｇ２０提４倡議：攜手抗疫，加強國際政策協調

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國家主席習近平在北京出席二十國集團（
Ｇ２０）領導人應對新冠肺炎特別視像峰會並發表題為《攜手抗疫　共克時艱》講話。習近平表
示，經過艱苦努力，付出巨大犧牲，目前中國國內疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢
復，但絲毫不能放鬆警惕。他又說在中方最困難的時候，國際社會很多成員給予幫助及支持，中
方銘記這份友誼。
　　新冠肺炎疫情正在全球蔓延，給人民生命安全和身體健康帶來巨大威脅，形勢令人擔憂。習
近平提出４點倡議，呼籲二十國集團成員全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力。

＊有效開展國際聯防聯控＊

　　第一，盡早召開二十國集團衛生部長會議，加強信息分享，開展藥物、疫苗研發、防疫合作
，有效防止疫情跨境傳播。要攜手幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家提高應對能力。建議發起
二十國集團抗疫援助倡議，在世界衛生組織支持下加強信息溝通、政策協調、行動配合。
　　第二，有效開展國際聯防聯控。病毒無國界。各國必須攜手拉起最嚴密的聯防聯控網絡。要
集各國之力，共同合作加快藥物、疫苗、檢測等方面科研攻關，力爭早日取得惠及全人類的突破
性成果。要探討建立區域公共衛生應急聯絡機制，提高突發公共衛生事件應急響應速度。

＊聯手加大宏觀政策對衝力度，防止世界經濟陷入衰退＊

　　　第三，建議二十國集團依託世界衛生組織加強疫情防控信息共享，推廣全面系統有效的防
控指南。要發揮二十國集團的溝通協調作用，加強政策對話和交流，適時舉辦全球公共衛生安全
高級別會議。
　　第四，加強國際宏觀經濟政策協調。疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加
大宏觀政策對衝力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，促進各國貨
幣匯率基本穩定。要加強金融監管協調，維護全球金融市場穩定。要共同維護全球產業鏈供應鏈
穩定，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。中國將繼續實施
積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境
，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

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