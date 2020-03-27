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即市新聞

27/03/2020 09:03

【抗疫維穩】李克強：做好境外疫情經陸路水路輸入風險防控工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作
領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。會議指出，要全面科學研判國內外疫情變化，充分
認識疫情形勢的複雜嚴峻性，決不可掉以輕心，堅持實施外防輸入、內防反彈的防控策略，進一
步完善應急和常態化防控結合的措施與機制，做好境內疫情精準防控，抓緊抓實抓細防範跨境輸
入輸出措施，在科學精準防控同時積極有序推動復工復產。
　　會議指出，要鞏固武漢市和湖北省疫情防控階段性重要成果。在武漢保留高水平重症救治力
量，最大限度提高治癒率、降低病亡率，嚴格執行出院標準，加強治癒患者跟蹤隨訪和健康管理
。各地要落實落地防範疫情反彈的各項防部控措施。

＊暫停跨境國際道路旅客運輸和加強國際水路航線客運管理＊

　　會議指出，當前境外疫情大流行呈加速趨勢，中國防輸入壓力持續加大。要進一步嚴格入境
人員管理。繼續加強航空口岸疫情輸入輸出防範。對中國在境外公民加強防疫物品等幫扶，予以
關心關愛，為陷入困境人員提供特殊幫助。同時，進一步加強陸路水路防輸入輸出工作。落實暫
停跨境國際道路旅客運輸和加強國際水路航線客運管理的措施。對陸運口岸入境人員，除邊民、
外交人員和從事重要經貿、科研、技術合作等人員外，由入境地所在省份按規定採取集中隔離措
施。
　　在確保跨境貨運暢通情況下，落實好對貨運車輛司乘人員的防控措施。除運送不可中途裝卸
的貨物外，入境中國的外方貨運車輛原則上在口岸所在地卸貨。加強邊民出入境管理，減少非必
要人員流動，做好群防群控工作。要加強與周邊國家防疫合作。

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