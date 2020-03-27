【新冠肺炎】中國明起禁外國人入境，港入入境廣東自費隔離１４日

《經濟通通訊社２７日專訊》鑒於新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，中國外交部及國家移民管

理局公告，決定自周六（２８日）凌晨起，暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境。

據公告，中國暫停外國人持ＡＰＥＣ商務旅行卡入境。暫停口岸簽證、２４小時７２小時

１４４小時過境免簽、海南入境免簽、上海郵輪免簽、港澳地區外國人組團入境廣東１４４小時

免簽、東盟旅遊團入境廣西免簽等政策。而持有外交、公務、禮遇、Ｃ字簽證入境不受影響；外

國人如來華從事必要的經貿、科技等活動，以及出於緊急人道主義需要，可向中國駐外使領館申

辦簽證；外國人持公告後簽發的簽證入境不受影響。

公告指，這是中方為應對當前疫情，參考多國做法，不得已採取的臨時性措施。中方願與各

方保持密切溝通，做好當前形勢下中外人員往來工作。中方將根據疫情形勢調整上述措施並另行

公告。



＊除特定人員，所有人入境廣東需自費隔離１４日＊



廣東省疫情防控指揮部辦公室宣布，從今日早上６時起，對所有經廣東口岸入境人士，包括

港澳台及中轉旅客，均需接受核酸檢測，並集中隔離醫學觀察１４天，期間食宿費用自理。

對於保障港澳正常生產生活的特定人員，以及承擔粵港澳急需物資運輸的跨境司機、船員等

，暫不實施集中隔離醫學觀察，但仍要接受核酸檢測，並對其嚴格加強全流程健康管理，確保閉

環運作。

當局指，有關措施是因應當前國際疫情擴散形勢，以及港澳台地區疫情變化，經報請國家有

關部門同意，廣東將密切關注境外疫情發展，進一步加強與港澳特區政府溝通合作，強化疫情聯

防聯控。（ａｃ）

