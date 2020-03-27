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27/03/2020 08:23

【新冠肺炎】全國昨新增確診５５宗，浙江現１宗本地感染

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２６日，全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例５５宗，其中境外輸入佔５４宗，浙江１宗本土病例；新增死亡人數５人，全數來
自湖北；新增治癒出院病例５３７宗，新增疑似病例４９宗。
　　截至３月２６日，全國累計確診病例８１３４０宗，累計死亡人數３２９２人；現有確診病
例３４６０宗，其中重症１０３４宗；現有疑似病例１８９宗；累計治癒出院病例７４５８８宗


＊境外輸入５４宗，上海佔１７宗＊

　　在５４宗新增的境外輸入確診病例中，上海佔１７宗，廣東１２宗，北京、天津各４宗，內
蒙古３、浙江、福建各３宗，山東、雲南各２宗，遼寧、江蘇、四川、陝西各１宗，累計報告境
外輸入確診病例５９５宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例７３８宗，香港單日再新增４３宗至４５３宗（１１０人
出院，４人死）；澳門再增３宗至３３宗（１０人出院）；台灣新增１７宗達２５２宗（２９人
出院，２人死）。

＊湖北續無新增確診病例＊

　　湖北省昨天沒有新增確診病例以及疑似病例；全省累計確診維持６７８０１宗；新增治癒出
院病例５３０宗，累計至６１７３１宗；在新增的５宗死亡病例中，４宗來自武漢市，全省累計
死亡病例３１７４宗；現有確診病例２８９６宗，其中重症病例９９９宗。（ａｃ）

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