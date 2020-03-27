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27/03/2020 13:56

【抗疫維穩】汽車消費市場回暖，廣東、湖南、杭州等地促銷顯成效

　　《經濟通通訊社２７日專訊》新冠肺炎疫情對內地汽車行業造成嚴厲衝擊，廣東、湖南等一
些城市陸續出台了包括對置換或報廢二手車，購買「國六」排放標準新車給予補助等政策。
　　中國汽車流通協會指出，進入３月份，隨著汽車經銷商復工比例逐漸提高，加上國內多個城
市陸續出台刺激車市消費的政策，而且廠家、商家合力促銷，汽車消費市場正在逐漸回暖。
（ｊｔ）

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