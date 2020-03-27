【抗疫維穩】汽車消費市場回暖，廣東、湖南、杭州等地促銷顯成效

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠肺炎疫情對內地汽車行業造成嚴厲衝擊，廣東、湖南等一
些城市陸續出台了包括對置換或報廢二手車，購買「國六」排放標準新車給予補助等政策。
中國汽車流通協會指出，進入３月份，隨著汽車經銷商復工比例逐漸提高，加上國內多個城
市陸續出台刺激車市消費的政策，而且廠家、商家合力促銷，汽車消費市場正在逐漸回暖。
（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
|生財有道27/03/2020
華興資本2019全年業績逆市增長 投資管理業務漸成增長引擎
|生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】匯控因疫情 暫停裁員計劃及對外招聘
|生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】田北辰：港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅
|FOCUS26/03/2020
【FOCUS】「2萬億」過關參議院 小心就業數據巨震
|生財有道26/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股已初步見底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰