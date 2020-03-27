【數據解讀】分析：工業利潤增速回歸正值需時，政策須更積極有為

《經濟通通訊社２７日專訊》因新冠肺炎疫情對內地工業企業生產經營形成嚴重衝擊，春節

假期延長、企業的員工返崗率和產能利用率普遍較低，工業生產活動收緊、銷售下降，前兩月工

業企業利潤急劇滑坡，期內實現利潤總額４１０７億元人民幣，同比跌幅達３８﹒３％創紀錄最

大。分析師們指出，考慮到目前國內外疫情仍處嚴峻階段，國內外經濟仍相對弱勢，工業企業的

經營壓力仍在，利潤增速若要回歸正值仍需一段時間。宏觀政策必須更加積極有為，通過多樣化

的政策工具組合實現對產業、企業的定向支持。



＊庫存顯著上升，部分中小型製造企業有生存壓力＊



民生銀行研究院宏觀分析師張雨陶稱，從庫存來看，１－２月工業企業產成品存貨累計同比

增速由２０１９的２％大幅升至８﹒７％，銷售不暢導致庫存顯著被動上升，顯示出疫情對企業

庫存周期築底形成擾動。工業企業利潤顯著承壓，加之疫情衝擊，預計未來工業企業利潤修復仍

需時日。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，疫情導致工業生產和市場需求顯著放緩，企

業延遲開工復工進一步導致供應鏈上下游需求放緩、成本上升，部分中小型製造企業面臨生存壓

力。

他強調，非常時期必須用非常之策，宏觀政策必須更加積極有為。要把前兩個月因為疫情停

工停產失去的需求更快的搶回來，不能讓疫情這樣的短期衝擊長期化，應對疫情衝擊財政政策應

該挑大梁；貨幣政策上要提升銀行信貸投放積極性，確保資金流入實體經濟，通過多樣化的政策

工具組合實現對產業、企業的定向支持。（ｗｌ）

