【新冠肺炎】習近平介紹疫情防控舉措，特朗普稱保護在美中國公民

《經濟通通訊社２７日專訊》中國國家主席習近平今日應約同美國總統特朗普通電話，在特

朗普在推特發表貼文後，官媒《新華社》亦刊出通稿。

據《新華社》報道，習近平強調，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，中方始終本著「公開、

透明、負責任」的態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，包括第一

時間發布病毒基因序列等信息，毫無保留地同各方分享防控和治療經驗，並盡己所能為有需要的

國家提供支持和援助，習近平強調中國將繼續提供支援，同國際社會一道戰勝疫情。

近日中美就病毒起源展開一連串牙骹戰。習近平在通話中向特朗普表示，流行性疾病不分國

界和種族，是人類共同的敵人，國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。習近平又指，希望各方

加強協調和合作，把二十國集團（Ｇ２０）特別峰會成果落到實處，為加強抗疫國際合作、穩定

全球經濟注入強勁動力。

報道指，特朗普稱認真聆聽了習近平在峰會上的講話，他和各國領導人一樣，對習近平提出

的看法和倡議表示讚賞。



＊習近平介紹中國抗疫經驗，特朗普稱有啟發＊



習近平表示，十分關注和擔心美國疫情發展，中國人民真誠希望美國早日控制住疫情蔓延勢

頭，減少疫情給美國人民帶來的損失。習近平在通話中向特朗普詳細介紹了中方為防控疫情採取

的舉措，認為中美應該團結抗疫，中方願繼續毫無保留同美方分享信息和經驗。

特朗普指中方的經驗對他很有啟發，他將確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作，

特朗普更感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效

藥物研發方面的合作。

中美之間展開的貿易戰，再到如今肺炎疫情在全球爆發，令整個世界走向割裂。習近平在通

話中強調，當前中美關係正處在一個重要關口，兩國合作是唯一正確的選擇，希望美方在改善中

美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊

重、合作共贏的關係。



＊習近平：希望美方保護在美中國公民的生命安全＊



為控制疫情回流，中國當局早前多次提出，希望在外國的中國公民及留學生考慮避免回國。

習近平在通話中提到，目前在美國仍有大量中國公民，中國政府高度重視他們的生命安全和身體

健康。希望美方採取切實有效措施，維護好他們的生命安全和身體健康。

特朗普則回應指，美國人民非常尊敬和喜愛中國人民，中國留學生對美國教育事業非常重要

，美方將保護好在美中國公民包括中國留學生。（ｅｙ）

