【聚焦人幣】大華銀行：人幣兌美元料第三季跌至７﹒２５此後回升

《經濟通通訊社２７日專訊》大華銀行發表２０２０年第二季展望報告指出，鑒於市場資金

緊張，短期內美元料將保持堅挺及支配地位；另一方面，人民幣近期的穩定性使其貿易加權價值

有較大的提高，但其稍後可能會面對另一輪貶值的風險，預期美元兌人民幣到第三季度將攀升至

７﹒２５的新高，超越２０１９年中美貿易戰時的高位。

報告認為，在當前美元強勢消退後，美元╱人民幣可能從今年第四季起緩和走低。該行最新

的預測為，美元╱人民幣今年第二季為７﹒２０，第三季升至７﹒２５，然後在第四季及明年首

季分別漸次回落至７﹒１０及７﹒００。

報告稱，有愈來愈多的跡像表明，中國經濟正慢慢擺脫由新型冠狀病毒疫情造成的影響，假

設沒有第二波的重大疫情爆發，該行審慎預期內地下半年將出現由消費推動的經濟反彈。不過，

在世界其他地方均陷入衰退的情況下，只有中國能獨善其身的可能性不太大。值得留意的是，３

月份ＣＦＥＴＳ人民幣指數近期從９３轉強至９６，而亞洲貨幣指數（ＡＤＸＹ）則從１０４跌

至１００。假如下半年預測復蘇未能實現（盡管不是該行的基本情況預測），人民銀行將面臨更

大壓力將人民幣貶值。

此外，大華銀行預期，美國及歐洲廣泛地區以至很多其他主要經濟體今年將會出現經濟收縮

，中國首季度國內生產總值（ＧＤＰ）料將按年收縮３﹒４％，而隨著情況漸回復正常，料第二

季度ＧＤＰ將恢復正增長５﹒７％，下半年平均增速料進一步升至６﹒５％。由於首季經濟收縮

，大華銀行預測中國今年全年ＧＤＰ增長只為４﹒１％，將為自１９９０年以來表現最差的一年

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