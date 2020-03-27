【聚焦數據】首二月規模以上工業企業利潤降３８﹒３％創紀錄最大

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１ ２月份，全國規模以上工業企業實

現利潤總額４１０７億元（人民幣．下同），同比下降３８﹒３％，跌幅創紀錄最大。規模以上

工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１４６５﹒４億元，同比下降３２﹒９％；股份制企業

實現利潤總額３１５８﹒８億元，下降３３﹒６％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額

７９６﹒３億元，下降５３﹒６％；私營企業實現利潤總額１２０８﹒３億元，下降

３６﹒６％。

１ ２月份，採礦業實現利潤總額５５３﹒１億元，同比下降２１﹒１％；製造業實現利潤

總額３００５﹒７億元，下降４２﹒７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

５４８﹒２億元，下降２３﹒２％。



＊通信和其他電子設備製造業利潤下降８７％＊



在４１個工業大類行業中，４個行業利潤總額同比增加，３７個行業減少。其中，煙草製品

業利潤總額同比增長３１﹒５％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長２８﹒３％，石油和天然氣開

採業增長２３﹒７％，農副食品加工業增長２﹒２％，計算機、通信和其他電子設備製造業下降

８７％，汽車製造業下降７９﹒６％，電氣機械和器材製造業下降６８﹒２％，化學原料和化學

制品製造業下降６６﹒４％，通用設備製造業下降６２﹒３％，紡織業下降５９﹒３％，專用設

備製造業下降５５﹒１％，煤炭開採和洗選業下降４５﹒６％，非金屬礦物製品業下降３７％，

黑色金屬冶煉和壓延加工業下降３４﹒４％，電力、熱力生產和供應業下降１９﹒４％，石油、

煤炭及其他燃料加工業由同期盈利轉為虧損。



＊企業實現營業收入同比降１７﹒７％＊



１ ２月份，規模以上工業企業實現營業收入１１﹒６２萬億元，同比下降１７﹒７％；發

生營業成本９﹒７７萬億元，下降１７﹒８％；營業收入利潤率為３﹒５４％，同比降低

１﹒１７個百分點。２月末，規模以上工業企業資產總計１１４﹒９７萬億元，同比增長

６﹒３％；負債合計６４﹒７４萬億元，增長５﹒３％；所有者權益合計５０﹒２３萬億元，增

長７﹒６％；資產負債率為５６﹒３％，同比降低０﹒６個百分點。

２月末，規模以上工業企業應收帳款１３﹒８０萬億元，同比增長１２﹒２％；產成品存貨

４２４８６﹒２億元，增長８﹒７％。１ ２月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本

為８４﹒０７元，同比減少０﹒０２元；每百元營業收入中的費用為１０﹒１２元，同比增加０

﹒８７元。

２月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為６０﹒６元，同比減少１７﹒７元

；人均營業收入為１０２﹒０萬元，同比減少１４﹒１萬元；產成品存貨周轉天數為２６﹒１天

，同比增加６﹒４天；應收帳款平均回收期為７１﹒３天，同比增加１９﹒１天。（ｗｌ）

