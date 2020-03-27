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27/03/2020 09:53

【數據解讀】統計局：首二月工業企業利潤受疫情影響明顯下降

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司副司長張衛華解讀工業企業利潤數據指出，
今年以來，突發新冠肺炎疫情對工業企業生產經營形成嚴重衝擊，工業企業利潤明顯下降。１　
２月份全國規模以上工業企業利潤同比下降３８﹒３％。統計局指出，當前，國內疫情已得到有
效控制，復工復產達產進度逐日加快，經濟社會秩序正在有序恢復。隨著企業復工復產進程加快
，疫情造成的短期衝擊將逐步緩解，工業企業效益狀況將得到有效改善。
　　統計局認為，１－２月工業企業利潤受疫情影響明顯下降，原因如下：一是工業生產銷售顯
著下降，２月份復工復產企業受各種因素制約，生產水平尚未恢復正常，導致企業生產銷售均出
現明顯下降。１　２月份，規模以上工業增加值同比實際下降１３﹒５％；工業企業營業收入同
比下降１７﹒７％。
　　二是成本費用上升擠壓利潤空間。疫情期間企業復工復產未恢復正常，但用工、折舊等成本
及各項費用剛性支出不減，同時防疫成本卻在增加。１　２月份，規模以上工業企業每百元營業
收入中的成本費用為９４﹒１９元（人民幣．下同），同比增加０﹒８５元。
　　三是工業品價格下降。１　２月份，工業生產者出廠價格同比下降０﹒２％。重點支柱行業
產品出廠價格不同程度下降，如化工下降４﹒３％、煤炭開採下降４﹒１％、電子下降
２﹒２％、電力下降０﹒９％、汽車下降０﹒６％。
　　四是絕大多數行業利潤下降。１　２月份，４１個工業大類行業中，３７個行業利潤下降，
其中，電子、汽車、電氣機械、化工等重點行業利潤分別下降８７﹒０％、７９﹒６％、
６８﹒２％和６６﹒４％。
　　同時應當看到，雖然規模以上工業企業利潤總體明顯下降，但部分連續生產行業以及民生保
障行業利潤仍然保持增長態勢。１　２月份，煙草、有色、油氣開採、農副食品加工行業利潤同
比分別增長３１﹒５％、２８﹒３％、２３﹒７％和２﹒２％。此外，醫藥行業利潤同比下降
１０﹒９％，降幅明顯小於全部規模以上工業。（ｗｌ）

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