【新冠肺炎】湖北疾控：稱無症狀感染者或成感染源，也需要隔離

《經濟通通訊社２７日專訊》新冠肺炎疫情蔓延全球，不過通過嚴密管控，內地疫情已大為

好轉，官方更曾多日宣布無新增本地個案。封城超過２個月的武漢，亦將於４月８日正式解禁。

據《湖北日報》引述湖北省衛健委副主任柳東如表示，隨著疫情形勢好轉，全省正在逐步有序解

除離鄂離漢通道管控，武漢將有計劃解除社區封控。

值得關注的是，全球範圍內已出現大量無症狀感染者，佔比甚至超過有症狀感染者，但這類

人群目前尚未計入內地的確診個案名單中，民眾擔憂這將成為一個防控漏洞。

據《中新社》最新引述湖北省疾病預防控制中心黨委書記劉家發表示，無症狀感染者指無發

熱、咳嗽、咽痛等臨床症狀，但是呼吸道等標本，新冠病毒核酸檢測呈陽性。該類病例的發現，

主要是通過密切接觸者篩查、聚集性疫情調查和傳染源追蹤等途徑調查發現。他指出，無症狀感

染者也可能成為傳染源，具有一定的傳播風險。但據現有數據，無症狀感染者可能不是主要傳播

來源，對無症狀感染者也是要隔離管理的，公眾不必過分擔憂。



＊內地尚未將無症狀感染者納入確診個案＊



抗疫期間，國家衛健委發布多個版本的防疫方案，即便是３月７日更新的最新版本（第六版

），仍然存在「無症狀感染者」這項分類，定義一樣是指無臨牀症狀，呼吸道樣本或血液樣本對

病毒測試呈陽性反應，且仍未將此等個案未納入確診病例。

中國國務院總理李克強昨日（２６日）在中央應對疫情工作領導小組會議上表示，要高度重

視防治無症狀感染者，無論是通過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的

科學防治方案，堅決遏制可能形成的新的病毒感染和疫情傳播。（ｗｌ）

