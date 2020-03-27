  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2020 12:57

【ＦＯＣＵＳ】花旗國疫情大鑊，侵侵暗戰中國升級

　　【ＦＯＣＵＳ】花旗國新冠肺炎確診病例短短一日即飆升１﹒７萬例，累計感染人數「趕意
超華」躍至全球第一。據華盛頓大學醫學院模型估算，未來４個月，美國總死亡人數將達８﹒１
萬之鉅。
　　儘管侵侵周二（２４日）起宣布停止「中國病毒」說法，似為中美過去一周多的推特「口水
戰」畫上句點；惟「一波未平、一波再起」，繼國務卿蓬佩奧周三（２５日）在Ｇ７外長視像會
議上多次提及「武漢病毒」，花旗國駐華大使館周四（２６日）在微博同開戰線；而剛剛聲稱與
習主席通電話的侵侵，則最新簽署了《台北法案》。

＊蓬佩奧、駐華使館接力「武漢病毒」＊

　　花旗國新冠肺炎確診病例最新升破８﹒５萬例，超越中國、意大利，成為全球感染人數最多
的國家，即時打臉侵侵周二（２４日）「希望復活節時重回正常生活並復工」的說法。
　　繼多倫多大學模型警告，花旗國若僅干預國民社交接觸１４日，感染人數到１０月底前或達
１﹒２６５億（若干預２個月，感染人數料為１４００萬）；華盛頓大學醫學院模型最新估算，
未來４個月，花旗國總死亡人數將達８﹒１萬之鉅（現約１３００人）。
　　美國抗疫可謂一團亂麻，而侵侵對中國的「胡蘿蔔＋大棒」戰術更是變本加厲。早在兩周前
，中國外交部發言人趙立堅在推特拋出「病毒或禍源美軍」論，中美即開啟一輪激烈「口水戰」
，以「Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｖｉｒｕｓ」對「Ｔｒｕｍｐａｄｅｍｉｃ」隔空交火。
　　儘管周初雙方齊降溫，先是中國駐美大使崔天凱直指「禍源美軍」論瘋狂，後有侵侵周二表
明不會再提及「中國病毒」說法，並讚中國在此困難時期「大大加強」了對美國商品的購買；惟
「一波未平、一波再起」。

＊台北法生效，華為、歐洲牌或續至＊

　　今年Ｇ７峰會輪值主席國的美國，據報力主在聯合聲明中加入「Ｗｕｈａｎ　
ｖｉｒｕｓ」字眼，最後因另外６國反對而令聯合聲明無疾而終。不過，大鷹派蓬佩奧就在周三
（２５日）外長視像會議上多次提及上述字眼，更在記者會稱，「中國對我們的健康和生活方式
構成重大威脅，武漢病毒的爆發即是明證」；而美國駐華大使館周四（２６日）更在微博多次以
中文提及「武漢病毒」。
　　周四晚，侵侵並簽署了由參眾兩院通過的「台北法案（全稱：２０１９年台灣盟邦國際保障
與強化倡議法）」，為繼台灣關係法、台灣旅行法後，又一以台灣命名的美國國內法。根據法案
，「對於那些損害台灣安全與繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式」，另敦促美國貿易代表
辦公室尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係等。就在同日，關於華府擬推新的限制措施，切斷
華為與其主要尖端半導體供應商聯繫的風聲再起。
　　侵侵為連任大計在拉攏和打擊中國之間游走，實不足為奇，更值得關注的是歐洲在經歷今次
疫情後的未來取向。德國總理默克爾１月獲頒「基辛格獎」時就曾引述基辛格「一個分裂的大西
洋將把歐洲變成歐亞大陸的附屬」的名言，稱「作為歐洲人，我們需要認真思考如何定位自己」

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
生財有道27/03/2020
華興資本2019全年業績逆市增長　投資管理業務漸成增長引擎
生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】匯控因疫情 暫停裁員計劃及對外招聘
生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】田北辰：港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅
FOCUS26/03/2020
【FOCUS】「2萬億」過關參議院 小心就業數據巨震
生財有道26/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：港股已初步見底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蓬瀛仙館免費派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金