【ＦＯＣＵＳ】花旗國疫情大鑊，侵侵暗戰中國升級

【ＦＯＣＵＳ】花旗國新冠肺炎確診病例短短一日即飆升１﹒７萬例，累計感染人數「趕意

超華」躍至全球第一。據華盛頓大學醫學院模型估算，未來４個月，美國總死亡人數將達８﹒１

萬之鉅。

儘管侵侵周二（２４日）起宣布停止「中國病毒」說法，似為中美過去一周多的推特「口水

戰」畫上句點；惟「一波未平、一波再起」，繼國務卿蓬佩奧周三（２５日）在Ｇ７外長視像會

議上多次提及「武漢病毒」，花旗國駐華大使館周四（２６日）在微博同開戰線；而剛剛聲稱與

習主席通電話的侵侵，則最新簽署了《台北法案》。



＊蓬佩奧、駐華使館接力「武漢病毒」＊



花旗國新冠肺炎確診病例最新升破８﹒５萬例，超越中國、意大利，成為全球感染人數最多

的國家，即時打臉侵侵周二（２４日）「希望復活節時重回正常生活並復工」的說法。

繼多倫多大學模型警告，花旗國若僅干預國民社交接觸１４日，感染人數到１０月底前或達

１﹒２６５億（若干預２個月，感染人數料為１４００萬）；華盛頓大學醫學院模型最新估算，

未來４個月，花旗國總死亡人數將達８﹒１萬之鉅（現約１３００人）。

美國抗疫可謂一團亂麻，而侵侵對中國的「胡蘿蔔＋大棒」戰術更是變本加厲。早在兩周前

，中國外交部發言人趙立堅在推特拋出「病毒或禍源美軍」論，中美即開啟一輪激烈「口水戰」

，以「Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｖｉｒｕｓ」對「Ｔｒｕｍｐａｄｅｍｉｃ」隔空交火。

儘管周初雙方齊降溫，先是中國駐美大使崔天凱直指「禍源美軍」論瘋狂，後有侵侵周二表

明不會再提及「中國病毒」說法，並讚中國在此困難時期「大大加強」了對美國商品的購買；惟

「一波未平、一波再起」。



＊台北法生效，華為、歐洲牌或續至＊



今年Ｇ７峰會輪值主席國的美國，據報力主在聯合聲明中加入「Ｗｕｈａｎ

ｖｉｒｕｓ」字眼，最後因另外６國反對而令聯合聲明無疾而終。不過，大鷹派蓬佩奧就在周三

（２５日）外長視像會議上多次提及上述字眼，更在記者會稱，「中國對我們的健康和生活方式

構成重大威脅，武漢病毒的爆發即是明證」；而美國駐華大使館周四（２６日）更在微博多次以

中文提及「武漢病毒」。

周四晚，侵侵並簽署了由參眾兩院通過的「台北法案（全稱：２０１９年台灣盟邦國際保障

與強化倡議法）」，為繼台灣關係法、台灣旅行法後，又一以台灣命名的美國國內法。根據法案

，「對於那些損害台灣安全與繁榮的國家，美國將改變與其交往的方式」，另敦促美國貿易代表

辦公室尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係等。就在同日，關於華府擬推新的限制措施，切斷

華為與其主要尖端半導體供應商聯繫的風聲再起。

侵侵為連任大計在拉攏和打擊中國之間游走，實不足為奇，更值得關注的是歐洲在經歷今次

疫情後的未來取向。德國總理默克爾１月獲頒「基辛格獎」時就曾引述基辛格「一個分裂的大西

洋將把歐洲變成歐亞大陸的附屬」的名言，稱「作為歐洲人，我們需要認真思考如何定位自己」

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