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27/03/2020 09:11

【新冠肺炎】本地口罩生產資助計劃再批出六條生產線

　　《經濟通通訊社２７日專訊》商務及經濟發展局今日公布，在本地口罩生產資助計劃下再批
出５宗申請（涉及６條生產線），連同上星期批出的２條生產線，計劃已批出８條生產線。計劃
最多會資助２０條本地生產線，目前尚有１２條生產線資助名額。
　　新獲批的公司包括步創科技、威信科技（國際）、Ｓ﹒Ｅ﹒Ｃ﹒Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ
　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ、八方綜合服務和創意國際科技，其中，創意國際科技獲批
資助兩條生產線。上述５家公司，每月平均可向政府供應合共８００萬個口罩，預計最快４月
１０日起，可向政府供應口罩。

＊今日起停止接受申請＊

　　經檢視至今收到的申請所提供的資料，政府預計可符合資格的生產線數目很有可能已超越餘
下的資助名額。因此負責管理計劃的香港生產力促進局由今日起停止接受申請。政府會按申請指
引的條款，根據生產線預計向政府供應口罩日期的次序，分配餘下的資助名額。
　　截至昨日（２６日），計劃共收到１０３宗申請，當中７宗申請（涉及８條生產線）已獲批
資助，４宗（涉及５條生產線）經核實後確定符合計劃的基本條件，另有２３宗（涉及３３條生
產線）有待生產力局檢視申請文件和進行現場視察以核實其申請資格，餘下６９宗尚未完全符合
計劃的基本條件。（ｃｌ）

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