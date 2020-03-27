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27/03/2020 17:13

【新冠肺炎】林鄭月娥下午六時半開記招，料公布抗疫新措施

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥將於今日下午六時半在政府總部
舉行記者會，預料交代最新抗疫措施。
　　市場盛傳今日下午政府將召開特別行政會議，商討最新防疫措施。
　　林鄭月娥早前表示，政府計劃禁止全港約８６００間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，但
多名行政會議成員提出質疑，外界估計有關計劃未必推行，或改為禁止多人聚集，有關措施已獲
多名行會成員贊成，惟執法不易。（ｃｌ）

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