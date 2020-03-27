【新冠肺炎】林鄭月娥下午六時半開記招，料公布抗疫新措施

《經濟通通訊社２７日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥將於今日下午六時半在政府總部

舉行記者會，預料交代最新抗疫措施。

市場盛傳今日下午政府將召開特別行政會議，商討最新防疫措施。

林鄭月娥早前表示，政府計劃禁止全港約８６００間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，但

多名行政會議成員提出質疑，外界估計有關計劃未必推行，或改為禁止多人聚集，有關措施已獲

多名行會成員贊成，惟執法不易。（ｃｌ）

