【新冠肺炎】林鄭月娥下午六時半開記招，料公布抗疫新措施

《經濟通通訊社２７日專訊》政府宣布，行政長官林鄭月娥將於今日下午六時半在政府總部
舉行記者會，預料交代最新抗疫措施。
市場盛傳今日下午政府將召開特別行政會議，商討最新防疫措施。
林鄭月娥早前表示，政府計劃禁止全港約８６００間持有酒牌食肆賣酒和供應酒類飲品，但
多名行政會議成員提出質疑，外界估計有關計劃未必推行，或改為禁止多人聚集，有關措施已獲
多名行會成員贊成，惟執法不易。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道27/03/2020
港股先急漲後回穩 全日收23484升131點，長和系急漲
|生財有道27/03/2020
《嚟緊炒D乜》市況似好未好 中國鐵塔防守佳選 吼1.6元吸納
|FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
|生財有道27/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：融創十天線部署值博率高
|生財有道27/03/2020
華興資本2019全年業績逆市增長 投資管理業務漸成增長引擎
|生財有道26/03/2020
【新冠肺炎】匯控因疫情 暫停裁員計劃及對外招聘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰