《華爾街內望》美國新冠肺炎感染個案逾８﹒５萬宗，道指挫逾４％

《經濟通通訊社３０日專訊》市場對美國經濟的擔憂重新浮現，因為新冠肺炎感染確診病例

攀升，美股上周五（２７日）驟降，結束三連漲走勢。

道指急跌４﹒０６％，收報２１６３６點。標指重挫３﹒３７％，收報２５４１點。納指

回落３﹒７９％，收報７５０２點。

上周累計，道指漲１２﹒８％，創１９３８年以來最佳表現。標指上周則漲１０﹒２％，

創２００９年以來最好表現。

美國眾議院上周五批出規模達兩萬億美元的一攬子援助計劃，總統特朗普亦已將法案簽署

成法，幫助美國人及企業應對新冠肺炎疫情造成的經濟低迷，並向醫院提供急需的醫療用品。

不過美國已經超越中國及意大利，成為感染病例最多的國家。美國的確診病例超過８﹒５萬

宗，死亡病例亦超過１２００宗。

另外上周五公布的一項調查顯示，美國３月消費者信心降至近三年半新低。

板塊方面，銀行股跌４﹒６％，能源股下滑６﹒９％。

個股方面，達美航空、美國航空、聯合航空跌幅介乎６％至１１％，財長努欽指航空業救助

計劃中，為航空公司提供的幫助不是援助，納稅人需要得到補償。飛機製造商波音急挫１０％，

努欽又指波音無意動用聯邦資金。

指標十年期美債收益率跌１２﹒９個基點，報０﹒６７５％，上周累跌約２６個基點。

（ａｌ）

