  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2020 07:50

《華爾街內望》美國新冠肺炎感染個案逾８﹒５萬宗，道指挫逾４％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場對美國經濟的擔憂重新浮現，因為新冠肺炎感染確診病例
攀升，美股上周五（２７日）驟降，結束三連漲走勢。
　　道指急跌４﹒０６％，收報２１６３６點。標指重挫３﹒３７％，收報２５４１點。納指
回落３﹒７９％，收報７５０２點。
　　上周累計，道指漲１２﹒８％，創１９３８年以來最佳表現。標指上周則漲１０﹒２％，
創２００９年以來最好表現。
　　美國眾議院上周五批出規模達兩萬億美元的一攬子援助計劃，總統特朗普亦已將法案簽署
成法，幫助美國人及企業應對新冠肺炎疫情造成的經濟低迷，並向醫院提供急需的醫療用品。
　　不過美國已經超越中國及意大利，成為感染病例最多的國家。美國的確診病例超過８﹒５萬
宗，死亡病例亦超過１２００宗。
　　另外上周五公布的一項調查顯示，美國３月消費者信心降至近三年半新低。
　　板塊方面，銀行股跌４﹒６％，能源股下滑６﹒９％。
　　個股方面，達美航空、美國航空、聯合航空跌幅介乎６％至１１％，財長努欽指航空業救助
計劃中，為航空公司提供的幫助不是援助，納稅人需要得到補償。飛機製造商波音急挫１０％，
努欽又指波音無意動用聯邦資金。
　　指標十年期美債收益率跌１２﹒９個基點，報０﹒６７５％，上周累跌約２６個基點。
（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
生財有道27/03/2020
港股先急漲後回穩 全日收23484升131點 長和系急漲
生財有道27/03/2020
《嚟緊炒D乜》市況似好未好 中國鐵塔防守佳選 吼1.6元吸納
FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
生財有道27/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：融創十天線部署值博率高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 厚德大藥房發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金