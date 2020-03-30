【企業盈喜】康龍化成（３７５９）料首季淨利潤按年增七成至一倍

《經濟通通訊社３０日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）預期今年首季

，歸屬於上市公司股東的淨利潤大增７０％至１００％，盈利為９２２１﹒１６萬元至１０８４

８﹒４２萬元（人民幣，下同），而２０１８年同期為５４２４﹒２１萬元。

純利大漲，主要受惠今年第一季年主營業務收入穩步增長，盈利能力提高導致業績相應增長

。經公司初步測算，首季歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤介乎１﹒０５４億元

至１﹒２１３億元。（ｎｓ）

