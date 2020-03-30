【企業盈喜】康龍化成（３７５９）料首季淨利潤按年增七成至一倍

《經濟通通訊社３０日專訊》康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）預期今年首季
，歸屬於上市公司股東的淨利潤大增７０％至１００％，盈利為９２２１﹒１６萬元至１０８４
８﹒４２萬元（人民幣，下同），而２０１８年同期為５４２４﹒２１萬元。
純利大漲，主要受惠今年第一季年主營業務收入穩步增長，盈利能力提高導致業績相應增長
。經公司初步測算，首季歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤介乎１﹒０５４億元
至１﹒２１３億元。（ｎｓ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道27/03/2020
【新冠肺炎】林鄭：行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集
|生財有道27/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|生財有道27/03/2020
港股先急漲後回穩 全日收23484升131點 長和系急漲
|生財有道27/03/2020
《嚟緊炒D乜》市況似好未好 中國鐵塔防守佳選 吼1.6元吸納
|FOCUS27/03/2020
【FOCUS】花旗國疫情大鑊 侵侵暗戰中國升級
|生財有道27/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：融創十天線部署值博率高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰