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30/03/2020 09:23

港股低開４６３點報２３０２０點，國指跌１８９點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》隨著疫情全球爆發，美國新冠肺炎個案為全球最高，導致美股
期貨於亞洲開市時段跌近２％，亞洲股市普遍下挫，日經跌７３８點，首爾指數跌５３點，港股
方面今早低開４６３點。其中恆安國際（０１０４４）早前遭富瑞降期目標價，今早低開
４﹒９７％且為開市表現最差藍籌；另外股賭股跌幅顯著，大行花旗發表研究報告指，澳門賭業
已進入冰河時期，預料今年賭收按年跌四成五，今早賭股全面下挫，金沙（０１９２８）跌
４﹒５８％，銀娛（０００２７）跌３％。恆生指數報２３０２０點，跌４６３點或跌
１﹒９７％，主板成交２７﹒３１億元。國企指數報９３１５點，跌１８９點或跌２﹒００％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒３２％，報４４﹒８元；港交所
（００３８８）跌２﹒４７％，報２２８﹒８元；騰訊控股（００７００）跌２﹒７７％，報３
７１﹒８元；中移動（００９４１）跌１﹒１５％，報５５﹒９元；友邦保險（０１２９９）跌
２﹒６２％，報６６﹒９５元。

　　恆指開市十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆安國際（０１０４４）　　５２﹒５５元　　　跌４﹒９７％
　　金沙中國（０１９２８）　　２８﹒１０元　　　跌４﹒５８％
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒６９元　　　跌４﹒４０％
　　中國人壽（０２６２８）　　１４﹒５６元　　　跌４﹒０８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　３８﹒７５元　　　跌３﹒８５％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒４６元　　　跌３﹒５３％
　　中海油　（００８８３）　　　７﹒５０元　　　跌３﹒４７％
　　中海外　（００６８８）　　２２﹒７５元　　　跌３﹒４０％
　　恆基地產（０００１２）　　２８﹒３５元　　　跌３﹒２４％
　　中信股份（００２６７）　　　７﹒８１元　　　跌３﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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