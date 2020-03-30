《盤後部署》疫情負面消息加深，港股或再下試２１１００點支持力

《經濟通通訊社３０日專訊》新型肺炎全球確診人數突破７２萬宗，逾３﹒３萬人死亡。其

中，美國超越意大利及中國成為感染人數最多的國家，美國總統特朗普將抗疫社交指引延長至下

月３０日。歐洲疫情依然嚴峻，英國首相約翰遜亦確診。港股今早裂口低開４６３點報

２３０２０點。油價急挫致三桶油走低，拖累港股跌幅一度擴大至逾５００點低見２２９７３點

，穿兩萬三關口。午後隨美股三大指數期貨調頭向上，部分油股及內需股撐市，恆指最高見

２３４９１點倒升７點，惟其後賭股保持向下勢頭，美股三大指數期貨再度向下，恆指升幅無以

為繼，最終收報２３１７５點，跌３０９點或１﹒３２％，主板成交１０７９﹒４９億元。國企

指數報９４０２，跌１０２點或跌１﹒０８％。

Ａ股兩市午後則見收復，上證綜指收報２７４７，跌２４點或０﹒９％，深證成指報

９９０４，跌２０４點或２﹒０３％，總成交６３３１﹒２８億元人民幣。



＊亞馬遜美國貨倉恐爆肺炎，日產汽車再有三工廠停運＊



隨著各國政要王室相繼染病，市場焦點重新落於新型肺炎，而美國疫情擴達到令人擔心的地

步。美國總統特朗普今日改口風指，之前曾說過復活節前回復正常僅是「希望」，但仍期待美國

經濟在６月１日起復甦。

亞馬遜美國一個貨倉分發中心的僱員計劃當地時間今日展開罷工，因擔心貨倉有新冠肺炎爆

發風險，要求管理層即時停止該間中心運作，而該中心的僱員人數約有４５００人，佔地８﹒５

萬呎。上周，該中心的一名僱員確診感染新型肺炎，亞馬遜管理層決定維持中心繼續運作。發言

人指，該公司正在為被隔離的員工提供支援，並要求所有接觸過確診員工的人進行為期兩周的居

家隔離兩周，並照常支付薪水。但該倉庫並未停工。

另外，正當日產汽車在華合資公司東風日產傳出有望周內全面復工之時，日產汽車最新落實

暫停其位於俄羅斯、埃及和南非的工廠運作。該公司在上月由於難以向中國企業採購零部件，被

迫暫停日本西南部九州製造工廠的生產線，並相繼關閉英國、美國等地的工廠。

據專家預測，中國汽車市場或要待至６月才能逐步恢復正常。中國工信部副部長辛國斌表示

，汽車行業企業整體開工率提升到９７％，員工復崗率亦達８２％。但是對汽車行業來講，有可

能在後續的一段時間里，一些企業的達產率還會降低。工信部將積極配合相關部委，研究穩定和

擴大汽車消費的政策建議。



＊下月美企首季業績料釋負面訊號，市場恐慌情緒或擴大＊



市場就放水消息明顯已經炒完，美國聯儲局鮑威爾聲稱未用盡彈藥，但多次刺激下剩餘的「

子彈」能否再有成效，仍然未知。下月焦點為美企公布今年首季業績，期內多間工廠停工停產，

料業績數字難免釋出負面訊號，或致市場恐慌情緒擴大，投資者若然自覺「心血少」，減少持倉

為妙。美國下月１日公布的製造業ＰＭＩ，亦為經濟前景把脈，投資者應多加留意。

港股方面，未見利好消息之下，而疫情負面消息有增無減，市場或加深認定最壞的時候未到

，恆指料逐步再試３月１９日低位約２１１００點水平的支持力。（ｎｓ）

