【大熊來了】惠譽下調英國主權評級至「ＡＡ－」

《經濟通通訊社３０日專訊》評級機構惠譽上周五（２７日）將英國主權評評級由「ＡＡ」
下調至「ＡＡ－」，展望維持負面，主要受新冠肺炎疫情、寬鬆財政立場影響，同時英國公共財
政狀況大幅削弱。
另外英國與歐盟未來的貿易關係存在不確定性，可能限制疫情過後的經濟復甦，亦有機會對
經濟造成深遠影響。（ａｌ）
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