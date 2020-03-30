【全球放水】參議院通過兩萬億美元經濟刺激方案，特朗普簽署成法

《經濟通通訊社３０日專訊》美國國會參議院通過兩萬億美元經濟刺激方案，總統特朗普上
周五（２７日）亦已簽署該方案，拯救受新冠肺炎打擊的美國經濟。
特朗普強調，方案將提供急需的救濟，並將讓美國中小企業、大企業保持強勁。不過美國已
成為全球冠狀病毒疫情中心，確診人數超過９﹒７萬人，並高於中國。（ａｌ）
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