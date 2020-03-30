【油市博奕】美國個別石油產品價格跌至負值

《經濟通通訊社３０日專訊》據彭博社上周報道指，本月中瑞士商品交易商摩科瑞能源集團
（Ｍｅｒｃｕｒｉａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｇｒｏｕｐ）一批懷俄明瀝青酸原油（Ｗｙｏｍｉｎｇ
Ａｓｐｈａｌｔ Ｓｏｕｒ）價格為每桶負１９美仙，即生產商倒貼出售產品。
有分析指油價暴跌，加上煉油廠減產，而且這些原油是內陸原油，在油儲空間快將用完之際
，導致產品價格跌至負值。
另外現時加拿大、美國、墨西哥灣地區的石油產品都已經跌至單位數價格。（ａｌ）
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