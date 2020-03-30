【油市博奕】俄羅斯油企Ｒｏｓｎｅｆｔ售委內瑞拉資產避美國制裁

《經濟通通訊社３０日專訊》據路透社報道指，俄羅斯最大石油生產商Ｒｏｓｎｅｆ已終止
委內瑞拉業務，並將南美業務相關資產出售予俄羅斯政府的國有石油公司，試圖迴避美國制裁，
亦意味未來美國對委內瑞拉的任何制裁，都將直接針對俄羅斯政府。
公司發言人米列昂季耶夫表示，終止委內瑞拉業務的決定是為了保護股東利益，現在期望美
國監管機構公開履行早前承諾。（ａｌ）
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