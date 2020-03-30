【全球放水】國際結算銀行：各國政府及央行應加大力度刺激經濟

《經濟通通訊社３０日專訊》國際結算銀行總經理卡斯騰斯周日（２９日）表示，面對新冠
肺炎危機，各國政府及中央銀行需要緊急加大力度刺激經濟。
他指出有需要使用比２００８年金融海嘯更多的資金振興經濟，另外銀行業可能會收緊借貸
，令到企業受挫，故除保持市場資金充裕外，亦應推動向商界借貸。他建議，銀行向中小企提供
政府擔保貸款，又或容許企業延遲交稅。（ａｌ）
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