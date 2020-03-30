【全球放水】安倍晉三：刺激經濟計劃擴大規模必超越金融危機時

《經濟通通訊社３０日專訊》日本首相安倍晉三周六（２８日）表示，日本將擴大經濟刺激

計劃，支持受疫情衝擊的經濟，並必定超越金融危機時。

安倍強烈將向民眾派發現金，日府亦將採取行動保障地方就業。他希望約十日內提交補充預

算，並將盡快通過。

他提醒疫情將是一場持久戰，日府正準備疫情相關措施，應對預期最差的局面，不過目前未

考慮宣布緊急狀態。（ａｌ）

