【全球放水】安倍晉三：刺激經濟計劃擴大規模必超越金融危機時

《經濟通通訊社３０日專訊》日本首相安倍晉三周六（２８日）表示，日本將擴大經濟刺激
計劃，支持受疫情衝擊的經濟，並必定超越金融危機時。
安倍強烈將向民眾派發現金，日府亦將採取行動保障地方就業。他希望約十日內提交補充預
算，並將盡快通過。
他提醒疫情將是一場持久戰，日府正準備疫情相關措施，應對預期最差的局面，不過目前未
考慮宣布緊急狀態。（ａｌ）
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